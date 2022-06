“Sono felicissimo”. Fedez, una gran bella notizia dopo un periodo difficile per la malattia

A Fedez il nuovo Telegatto. In casa Ferragnez si festeggia non soli Il premio assegnato da Tv Sorrisi e Canzoni al cantante “per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale”, ma anche la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023.

Fedez premiato con il Telegatto

Fedez è stato premiato con il Telegatto, una riconoscenza importante per il rapper milanese che è stato sempre molto attivo non solo sul fronte musicale, ma anche su quello sociale. Diverse le donazioni fatte da lui e Chiara, in modo particolare a inizio pandemia. Tutti ricordano la campagna di raccolta fondi destinata alla raccolta fondi su Gofundme per la creazione di nuovi posti letto e l’acquisto degli strumenti necessari nella terapia intensiva del San Raffaele.

Dopo un periodo intenso, Fedez è tornato alla vita di sempre e si gode il successo del suo nuovo singolo “La Dolce Vita”. Che in sole due settimane ha già vinto il Disco d’Oro, e il Telegatto la cui assegnazione “ha un alto valore affettivo”.

