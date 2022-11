“È andata così”. Ignazio Boschetto, la triste scoperta sul tenorino de Il Volo

Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes, è finita. Il tenore componente de “Il volo”, il trio musicale completato da Piero Barone e Gianluca Ginoble, aveva una relazione da circa un anno con la bionda ballerina brasiliana e le cose sembravano andare a gonfie vele. Tanto che la 27enne aveva perfino seguito il suo compagno in alcuni appuntamenti del tour del gruppo in Italia. Adesso, però, sembra essere cambiato decisamente qualcosa, in tanti se ne sono accorti.

Forse non tutti sanno che Ignazio Boschetto è affetto da una rara malattia, l’agenesia. In medicina con questo termine si indica la mancata formazione di un organo. Si tratta di una malattia congenita e che si manifesta fin dalla nascita. In particolare Ignazio Boschetto ha un solo rene. Una condizione che comunque non ha avuto particolari effetti negativi sulla carriera né sulla vita del cantante. Inoltre da bambino ha dovuto affrontare assieme alla sorella la difficile situazione della mamma affetta da un tumore al viso.

Gli indizi social sulla crisi tra Ignazio e Ana Paula

A scoprire quello che è successo nella vita sentimentale di Ignazio Boschetto è stato il portale The Pipol Gossip che scrive: “Ignazio Boschetto, il tenore de “Il Volo” e Ana Paula Guedes si sono lasciati? Ci sarebbe un indizio che lascia spazio a pochi dubbi… Boschetto e la Guedes sono sempre sembrati molti uniti nonostante abbiano sempre vissuto a distanza l’uno dall’altra. La relazione tra il cantante e la ballerina brasiliana va avanti da più o meno un anno”.

“I due – prosegue The Pipol Gossip – sono diventati una coppia nel 2021, durante le ultime fasi della pandemia. Si sono conosciuti sui social, dato che in quel momento entrambi non potevano esibirsi in pubblico a causa del Covid. La loro relazione è iniziata quindi a distanza. La scorsa estate i due hanno passato molto tempo insieme, la ballerina infatti ha seguito Ignazio in diverse date del tour estivo de “Il Volo” in giro per l’Italia”.

Scusate popolo, ma Ana Paula e Ignazio Boschetto si sono lasciati??? Perché lei è scomparsa dal profilo di lui????? #ilvolo #ignazioboschetto pic.twitter.com/GvU2Q615FD — LaLUNAtica (@sono_lunatica) November 28, 2022

“Da allora, però, le loro comparsate di coppia sui rispettivi profili Instagram hanno iniziato a diradarsi sempre più – sottolinea il portale esperto di cronaca rosa – e ora non ci sono più foto che li ritraggano insieme. Un chiaro indizio, secondo alcuni fan, che tra i due la situazione non sia rosea. Molti hanno pensato che la lontananza costante non abbia giovato al benessere della coppia”. In particolare, per essere precisi e come fa notare una fan, sono scomparse le foto di lei dal profilo di lui. Mentre su quello della ballerina compaiono ancora un paio di scatti insieme.

