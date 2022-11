La prima foto dopo l’annuncio della malattia: pioggia di cuori e affetto per Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino lo scorso dicembre ha sconvolto il mondo della musica con un annuncio sui social in cui diceva di aver intrapreso un percorso di cure contro una malattia. Poche righe che gettarono i tantissimi fan del dj e produttore: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤. Tanto Amore…

Gigi”.

Gigi D’Agostino, classe 1967, è una vera e propria icona della musica dance italiana degli anni ’90. Alcuni suoi brani hanno fatto la storia come ‘L’amour toujours’ e ‘In my mind’, oppure ‘Beautiful’, ‘One More Dance’ e ‘In E Out’. Ancora oggi i suoi brani collezionano sulle piattaforme musicali milioni di visualizzazioni, segno evidente del solco che ha tracciato Gigi D’Agostino nel panorama musicale italiano e mondiale. Qualche settimana dopo quel post, su Instagram ne comparve un altro ancora più terribile. Il dj si fa immortalare in casa mentre cammina grazie all’aiuto di un deambulatore.

Leggi anche: “Urla e pianti di dolore”. Gigi D’Agostino e la malattia, le condizioni non migliorano. Il toccante sfogo del dj





Gigi D’Agostino torna a farsi vedere sui social: il selfie in cui sorride

Scrive a corredo di quel post Gigi D’Agostino: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza…. La sofferenza mi consuma, mi ha reso debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un po’ di sollievo”. Il noto dj appariva davvero sofferente, ma non ha avuto timore a mostrare il suo dolore e sono arrivati tantissimi messaggi di incoraggiamento: “Forza Gigi”, “Dai capitano”, “Maestro come te nessuno mai, forza combatti”. Centinaia di migliaia le persone che lo hanno visualizzato e ognuna a modo suo ha cercato di confortare Gigi D’Agostino.

Gigi D’Agostino non ha mai rivelato nei dettagli quale malattia lo abbia colpito. A marzo però le sue condizioni sembravano critiche. «Purtroppo – scriveva sui social – le mie condizioni non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore».

Adesso, finalmente, arriva una foto che dà speranza. Nelle ultime ore Gigi D’Agostino è tornato a farsi vedere sui social: un selfie con la faccia tagliata mentre sorride e di sfondo un panorama di un lago al tramonto. E anche in questo caso in migliaia si sono riversati su Instagram per lasciare un commento: “Bentornato Maestro”, si legge; “Ti stanno esplodendo le notifiche di instagram e noi il cuore”, “Ti voglio bene capitano”, “Maestro ti prego salvaci tutti dalla musica moderna, torna presto a farci sognare”, sono alcuni dei commenti che sono apparsi sotto la foto di Gigi D’Agostino.