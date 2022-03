Non migliorano le condizione di salute di Gigi D’Agostino. Uno dei dj più famosi d’Italia, da diversi mesi, non sta affatto bene. Non sappiamo quale malattia in particolare stia affrontando il musicista, ma è lui stesso ad aver informato i suoi fan che sta combattendo contro un “brutto male”. Il dj soffre di una patologia di cui ha voluto parlare sui suoi social: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace”.

“La sofferenza mi consuma – scriveva Gigi D’Agostino – mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”. Il dj, amatissimo da tutta la generazione millennial, sta aggiornando i suoi sostenitori attraverso post sui social in cui racconta del suo stato di salute. Le ultime informazioni sul suo stato di salute arrivano dal forum Casa Dag, che da tempo il musicista utilizza come canale di dialogo con i fan.

Ha scritto riguardo le ultime novità sul suo stato di salute, ricordando anche il secondo decennale della nascita del forum, punto di incontro e di discussione per la community. “Oggi questa Casa compie 20 anni – Scrive Gigi D’Agostino – Stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme. Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate…”.





E ancora Gigi D’Agostino: “Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… Voglio pensare che sia un buon segno… Certo la sofferenza consuma… Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore. Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo…”.

“Voglio credere che andrà così. Grazie per tutto l’affetto e la forza… Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate l’amore fa tantissimo”. Parole di speranza quelle di Gigi D’Agostino che in qualche modo vogliono tranquillizzare i fan e forse anche lui stesso. Tante le dimostrazioni d’affetto in questi mesi: uno tra tutti un flashmob in cui tante persone si sono ritrovate nel quartiere in cui vive Gigi D’Ag.