Una terribile notizia sta scuotendo il mondo della musica. Lo stesso artista ha voluto annunciare sui suoi social network ufficiali di aver saputo di essere malato in maniera molto seria. Un comunicato che ha letteralmente gelato i tantissimi fan dell’uomo, che è un bravissimo e noto disck jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Parole molto chiare le sue, che non lasciano spazio a molte interpretazioni. Sta vivendo una situazione che gli sta provocando un dolore immenso.

Questo il messaggio social: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…Un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo, grazie per tutti i messaggi che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”. E i fan immediatamente lo hanno incoraggiato per cercare di tirarlo su dopo questa batosta.

Stiamo parlando del dj Gigi D’Agostino, nato nel 1967, che è stato in grado di stupire tutti soprattutto negli anni Novanta e agli albori degli anni Duemila grazie ai brani ‘L’amour toujours’ e ‘In my mind’. Ma ha anche fatto altre canzoni importantissimi che hanno fatto la storia come ‘Beautiful’, ‘One More Dance’ e ‘In E Out’. Poi ha anche creato delle tracce di genere lento violento, ‘The History of Lento Violento’. Ora questa notizia che proprio non ci voleva che ha fatto spaventare davvero tutti.





Gigi D’Agostino è nato nella città di Torino ed è artefice di musica dance. Ha dato vita a tantissimi album in studio, a raccolte e a ep. Ma Gigi D’Agostino mai si sarebbe aspettato di dover convivere con una malattia improvvisa e inattesa. Tutti i seguaci dell’artista sono convinti che ce la farà a superare questo momento critico, anche se lui ha confessato di essere di fronte ad un duro ostacolo da battere. Ma l’affetto dei suoi ammiratori è crescente e tutti stanno pregando adesso per una sua guarigione.

