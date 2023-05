Amici, Raimondo Todaro si scopre e racconta tutta la verità sulla sua presenza nella prossima edizione del programma. Un programma che, nonostante sia chiuso ormai da due settimane, continua a far parlare di sé sia sul fronte insegnanti che su quello allievi. Ne è dimostrazione l’intervista rilasciata da Isobel Kinnear in cui parla della maestra Celentano della quale ha messo in luce tratti finora sconosciuti. “La maestra Celentano è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa”.

“Forse nemmeno lei di sé stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile”. E ancora: “Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano”.





Amici, Raimondo Todaro resta in dubbio per la prossima edizione

Raimondo Todaro, da parte sua, si è preso la soddisfazione di veder trionfare un suo allievo: Mattia Zenzola. Eppure la sa permanenza sembrava a rischio. Settimane fa, infatti, il settimanale Nuovo aveva rivelato che i rapporti tra la conduttrice e il ballerino non erano affatto buoni: “I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza”.

E aveva poi spiegato anche i motivi: prima di tutto le continue liti tra Raimondo e Alessandra Celentano. Inoltre sembra che il ballerino “non fosse in grande forma” quest’anno. Addirittura si vociferava che alcuni allievi, non essendosi trovati a loro agio col docente, si fossero rivolti agli altri insegnanti per chiedere aiuto e consigli. La conclusione era stata una: “Pare un dato di fatto che il suo posto da prof di ballo al momento traballi”.

Stamani Raimondo Todaro è stato ospite di Viva Rai 2. E Fiorello gli ha subito chiesto: “Domanda secca, farai Amici l’anno prossimo?”. A sorprendere i telespettatori è stata proprio la risposta di Todaro. E “cu u sapi”, ha risposto il ballerino siciliano, che poi è stato tradotto dallo showman in “e chi lo sa”.