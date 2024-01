“Sto male”. Elodie, il triste annuncio della cantante: “Ecco cosa mi hanno detto i medici”. Fan in apprensione

Elodie sta male, l’annuncio della cantante. Si sa, il periodo natalizio, specialmente quello del 2023, è stato un momento complicato per milioni di italiani, alle prese con Covid, influenza e altri virus respiratori. La situazione non è sembrata migliorare neanche con l’arrivo del Capodanno. Tante le persone, da nord a sud, che sono bloccate a casa con la febbre, dolori muscolari e articolari, virus intestinali e tanti altri regalini di babbo Natale.

Ad essere colpita da questa brutta casistica è anche la cantante Elodie, che ha dovuto annullare il suo concerto a Teramo, originariamente previsto per il Primo gennaio 2024. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute che hanno colpito l’artista, tra cui una forte tracheite, influenza e tosse. Elodie stessa ha comunicato la notizia attraverso i suoi profili social, esprimendo le sue scuse per l’imprevisto.





Elodie sta male, l’annuncio della cantante

Poco dopo la notizia data dall’ente organizzativo, la bellissima cantante ha scritto sui social: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato”.

E ancora: “Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”. La notizia dell’annullamento è stata ufficialmente comunicata dalla Acs, l’organizzatrice dell’evento che si tiene il primo gennaio in piazza Martiri.

Al momento, è in corso la valutazione della data in cui sarà possibile recuperare il concerto. I sintomi influenzali (tosse e una tracheite acuta) per Elodie sono arrivati dopo l’esibizione di Capodanno a Palermo, in piazza Politeama. Ora per i fan di Teramo non spetta altro che attendere la nuova data del concerto, qualora ne fosse prevista una.

