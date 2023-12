Tantissima paura per la nota cantante italiana, vittima di un incidente a pochi giorni da Natale. A raccontare tutto è stata lei stessa con un video, registrato e caricato sul social network Instagram. Si è fatta vedere conciata male e ha subito spiegato di aver avuto un imprevisto, del quale ovviamente ne avrebbe fatto decisamente a meno. E ora tutti le stanno scrivendo messaggi di supporto.

La cantante italiana ha avuto un incidente inaspettato, mentre stava tranquillamente camminando per le strade di Milano. Non si è accorta di qualcosa che era presente per terra ed è immediatamente caduta. L’impatto col suolo è stato forte e ha avuto dei danni fisici. Ha rivelato pure come sta e per quanto tempo dovrà fare i conti con questo problema di salute.

Cantante italiana vittima di un incidente: “Mi sono fatta male”

La cantante italiana, protagonista di questo incidente in strada, ha iniziato così il racconto della sua disavventura: “Ieri sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C’è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sono inciampata guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta l’omero. Sono praticamente con questa camicia di forza che devo tenere per un mese”.

Ad essersi infortunata è Caterina Caselli, costretta ad indossare l’imbracatura che blocca braccio e spalle per 30 giorni. L’artista 77enne ha aggiunto: “Quello che volevo dirvi è fate attenzione. Perché mentre ero a terra e aspettavo l’autoambulanza, tante altre persone inciampavano lì. Quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso“. Poi ha fatto gli auguri per l’imminente Natale.

Caselli ha concluso così il suo intervento social: “Auguri di buon Natale e di buone feste. Siate felici, tanta gioia e serenità”. Classe 1946 e originaria di Modena, Caterina è anche produttrice discografica, attrice e conduttrice. Soprannominata Casco d’oro, la conoscono tutti gli italiani per le sue indimenticabili canzoni come Insieme a te non ci sto più e Nessuno mi può giudicare.