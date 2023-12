Un’improvvisa notizia ha scosso tutti. Il cantante ha deciso di lasciare a sorpresa la musica, nonostante i suoi fan non se lo aspettassero. E ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per comunicare una decisione che appare definitiva a causa di problematiche da non trascurare. Nelle sue parole traspare infatti tutta la sua difficoltà nell’affrontare determinate situazioni.

Il cantante che ha voluto lasciare ufficialmente la musica, dopo essersi messo in luce in questi anni, ha iniziato così il suo discorso: “Per me è stata una decisione sofferta, ma dovuta. Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di ci avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie”.

Il cantante ha deciso di lasciare la musica: “Devo curarmi”

Poi il cantante, che davvero ha sorpreso tutti con questa scelta di lasciare la musica, ha aggiunto: “Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. E per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente. Non mi ha raccomandato mai nessuno, mi sono fatto il cu*** e mentre facevo il pizza-boy mi ritagliavo i giorni per andare in studio a raccontare le mie sofferenze, le mie storie d’amore, la mia difficoltà a sentirmi adeguato. Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mio padre e mia madre perché non girava mai quella ca*** di ruota”.

A dire addio alla musica è l’ex di Amici 21, Calma, che ha parlato di problemi psichici: “Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Ho tenuto la bocca sempre chiusa, perché si doveva fare così. Perché era giusto così. Però ora non c’è un solo giorno in più per me in quel settore. Sono esausto, ho deciso di prendermi cura della mia salute mentale e cercare di guarire. Vi auguro di rimanere sempre veri verso chi siete”.

Calma, il cui vero nome è Marco Barbieri, ha 25 anni e così precocemente ha mollato il mondo musicale. Il suo messaggio social si è concluso in questo modo: “Il progetto Calma finisce qui, così come la mia musica. Grazie a chi mi ha sostenuto sempre, a chi si è fatto chilometri per venire ai miei concerti. Vi devo tanto e sono certo capirete. Marco”.