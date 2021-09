Elodie colpisce ancora. La cantante ex Amici l’ha rifatto. Ma del resto le trasformazioni fanno ormai parte del suo personaggio. Impossibile contate i cambi look a cui il suo pubblico ha assistito ma, va detto, non ha mai sbagliato un colpo. Elodie è bella in ogni modo, con ogni stile, ogni taglio e ogni acconciatura. Poche sere fa è stata ospite per la prima puntata del programma di Alessandro Cattelan, Da Grande, ed è entrata a sorpresa nel blocco dedicato a Raffaella Carrà, chiamata per interpretare un medley dei suoi successi.

Elodie ha cantato e ballato le hit della compianta conduttrice tv, dal Tuca Tuca a Pedro, passando per A far l’amore comincia tu per poi concludere con Tanti auguri. “Grazie per avermi fatto fare questa esperienza”, le sue parole. Ma per l’occasione Elodie ha reso omaggio a Raffaella Carrà anche nel look e, nemmeno a dirlo, ha fatto incetta di complimenti.

Elodie, un altro cambio look

Col caschetto e la reinterpretazione di un suo storico look con l’ombelico scoperto Elodie ha incantato il pubblico di Raiuno. E non è sfuggito un dettaglio: quell’outfit è stato un tributo proprio a uno indossato dalla mitica Raffaella Carrà che, ha scritto poi la cantante su Instagram, è “stata parte della storia del nostro paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia”.





Ma adesso un’altra Elodie si è materializzata su Instagram. Dopo un’estate di pausa, ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo singolo, ‘Vertigine’, che sarà disponibile dal 24 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. E, come ormai di consueto, ha accompagnato il lancio con un look nuovo di zecca. Dopo la maxi treccia all’Arena di Verona e il caschetto su Raiuno, Elodie si è trasformata in una vera e propria pantera.

Per celebrare l’uscita di ‘Vertigine’, Elodie ha detto addio ai tagli corti ed è passata alle lunghezze extra. Con l’aiuto delle extension, adesso la cantante sfoggia dei capelli lunghissimi, neri, portati con la riga centrale e con delle onde appena accennate che le arrivano fin sotto al fondoschiena. Era dall’estate 2020 che non si vedeva coi capelli così lunghi. In quell’occasione aveva puntato tutto su delle treccine afro.