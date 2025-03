Giovanni Paoli, giornalista e primogenito del celebre cantautore genovese Gino Paoli, è scomparso all’età di 60 anni. La triste notizia è stata resa nota dalla famiglia, che ha comunicato all’Ansa il decesso avvenuto presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a causa di un infarto.

Nato il 13 luglio 1964, Giovanni era il figlio che Gino Paoli aveva avuto dalla sua prima moglie, Anna Fabbri, in un periodo particolarmente turbolento della sua vita. In quello stesso anno, infatti, il cantautore aveva una relazione con Stefania Sandrelli, che proprio il 31 ottobre diede alla luce Amanda Sandrelli, sua figlia, che prese il cognome materno.

Gino Paoli, il figlio Giovanni morto a 60 anni

Giovanni Paoli si era costruito una solida carriera nel giornalismo. Era direttore responsabile di Dillingernews e caporedattore di Lei Style, ma nel corso degli anni aveva collaborato con diverse riviste della Mondadori, tra cui Diva e Donna. La sua passione per la scrittura lo aveva portato anche a raccontare in prima persona la storia della sua famiglia, riflettendo sul complesso rapporto con il padre e sulla sua relazione con Amanda Sandrelli. In un articolo celebrativo per i 90 anni di Gino Paoli, Giovanni aveva rievocato il periodo che segnò la sua infanzia, con la nascita quasi contemporanea sua e di sua sorella Amanda, un evento che suscitò grande clamore mediatico.

“Giovanni nasce a Genova il 13 luglio 1964, Amanda a Losanna il 31 ottobre 1964. Paparazzi scatenati e un caro amico, Pierre Forlani, allora giornalista a Stop, che gli fa le soffiate quando sono appostati per farlo scappare da uscite posteriori. Nell’estate del 1972, Gino mi fa: ‘Domani andiamo a conoscere tua sorella’. Io: ‘Ma papà, io sono figlio unico’. Lui: ‘No’. Mi carica in macchina e lungo l’Autosole non spiccico una parola, frastornato”.

Il racconto di Giovanni offre uno spaccato intimo della sua vita familiare, segnata da eventi e rivelazioni che hanno contribuito a definire il suo rapporto con il padre e la sorella. Con la sua scomparsa, si chiude un altro capitolo nella storia della famiglia Paoli, lasciando un vuoto nel mondo del giornalismo e in chi lo conosceva.