Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo della musica. La famosa cantante è in lutto per la morte del suo amatissimo marito. Ha condiviso quasi tutta la vita insieme a lui e ora che non c’è più, il dolore si sta facendo già sentire tantissimo. Commovente il ricordo dell’artista, che ha deciso di inviare un comunicato alla stampa per esprimere tutto il suo dolore.

La cantante ha annunciato così il devastante lutto, a causa della morte del marito: “Le parole non possono rendere giustizia all’amore che abbiamo condiviso per oltre 60 anni. Grazie per le vostre preghiere e le vostre condoglianze”. Non è stata rivelata la causa della dipartita dell’uomo e ora la famiglia ha chiesto a tutti di rispettare la privacy.

La cantante è in lutto per la morte del marito Carl Dean

La nota cantante è in lutto per la morte di Carl Dean. Il marito è morto a 82 anni a Nshville, nello stato americano del Tennessee. I funerali saranno celebrati in forma privata. I due si conobbero nel lontano 1964 fuori da una lavanderia a gettoni Wishy Washy. Nel 1966 decisero di unirsi in matrimonio a Ringgold, in Georgia.

Ad essere rimasta vedova è la 79enne Dolly Parton, grandissima cantante country. Proprio il celebre brano musicale Jolene ha avuto ispirazione dal coniuge Carl Dean. E anche l’ispirazione riguardante l’ultimo album del 2023, Rockstar, è stata opera del compianto marito.

God speed Carl Dean.



Thank you for not picking Jolene. pic.twitter.com/XalgPdhzvo — Danny Deraney (@DannyDeraney) March 4, 2025

Dolly Parton non ha mai avuto figli da Carl Dean per volontà della stessa cantante. Ma ha ugualmente dedicato la vita ad aiutare i bambini, grazie a molteplici opere benefiche.