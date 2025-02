Kekko Silvestre, voce e leader dei Modà, è tra i più noti autori della scena musicale italiana ed è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2025. Nato a Milano il 17 febbraio 1978, la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 5 anni, per poi approfondire lo studio della musica classica all’età di 13 anni. Durante l’adolescenza, ha iniziato ad arrangiare brani, dando forma al suo talento. Di origini meridionali – il padre è napoletano e la madre calabrese – Kekko ha iniziato a scrivere testi e melodie sin da giovane, collaborando con l’amico Enrico Palmosi.

Chi è Kekko dei Modà, cantante a Sanremo 2025: età, altezza, peso, moglie e figli, nome vero

La svolta arriva nel 2002, anno in cui fonda la band Modà, destinata a diventare un riferimento nel panorama musicale italiano. Con i Modà, Kekko debutta al Festival di Sanremo nel 2005, gareggiando nella sezione Giovani con il brano “Riesci ad innamorarmi”. Ritorna sul palco dell’Ariston nel 2011, stavolta nella categoria Big, in coppia con Emma Marrone, presentando “Arriverà”, che ottiene il secondo posto in classifica.





Nel 2013, insieme alla sua band, raggiunge il terzo gradino del podio sanremese con le canzoni “Come l’acqua dentro il mare” e “Se si potesse non morire”, entrambe parte dell’album “Gioia” dei Modà. Kekko Silvestre ha un legame di parentela con l’attore Davide Silvestri (i due sono cugini) ed è sposato con Laura Valente.

I due si sono uniti in matrimonio nell’estate del 2021, dopo una lunga relazione. “Dopo 23 anni di fidanzamento mi sono sposato. Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna. È stata una cosa improvvisata, una scelta mia”, ha raccontato a Verissimo nello stesso anno.

