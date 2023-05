Ancora grande preoccupazione per le condizioni di Celine Dion. La cantante ha seri problemi di salute ed è stata costretta nuovamente a cancellare i suoi numerosi impegni lavorativi. Stavolta ha dovuto annullare eventi, che erano previsti fino ad aprile del 2024. E ciò sta facendo allarmare non poco i suoi milioni di fan, i quali stanno pregando affinché possa ristabilirsi il prima possibile. Ma purtroppo le informazioni che arrivano non sono confortanti.

A parlare di Celine Dio e dei suoi problemi di salute era stata sua sorella Claudette nei mesi scorsi: “Sono fiduciosa che la vita le restituirà ciò che ha dato perché è una donna estremamente intelligente, molto generosa e talentuosa, e anche innamorata della vita”. Ed era convinta che l’artista fosse ormai pronta a rituffarsi nel mondo della musica, ma invece è stato disposto un nuovo rinvio.

Celine Dion, continuano i problemi di salute: annullati altri impegni

Non c’è quindi pace per Celine Dion, che a causa dei suoi problemi di salute che non riesce a risolvere definitivamente ha dovuto rinunciare alla sua tournée. Gli organizzatori della stessa hanno anticipato la notizia all’Afp, poi successivamente è stata diffusa una nota sui social: “È con enorme delusione che dobbiamo annunciare oggi la cancellazione del Courage World Tour“. Poi sono state riportate alcune parole della cantante originaria del Canada.

Queste le sue affermazioni: “Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta. Sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto continuare a rimandare gli spettacoli, e anche se mi si spezza il cuore, è meglio che cancelliamo tutto ora finché non sarò davvero pronto per tornare di nuovo sul palco. Voglio che sappiate tutti che non mi arrendo… e non vedo l’ora di rivedervi”, ha concluso Celine Dion.

Dion, che ha 55 anni, soffre di una rara condizione neurologica nota come sindrome della persona rigida, una terribile malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che provoca rigidità muscolare progressiva, rigidità e spasmi, principalmente nel tronco e nell’addome.