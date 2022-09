Arisa operata dopo lo stop al concerto di Velletri. Nei giorni scorsi la cantante è scomparsa dai social e con un post sui social, la International Music and Arts ha annunciato la cancellazione del live che si sarebbe dovuto tenere a Velletri il 2 settembre.

“Il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”, si leggeva nel post, poi ripreso dalla pro loco, che aveva aggiunto alcuni dettagli su quanto successo e i motivi dell’annullamento del concerto della cantante.





Arisa operata dopo lo stop al concerto di Velletri: come sta

“Abbiamo ricevuto comunicazione dalla produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″, si leggeva sul post della pro loco di Velletri.

L’organizzazione non ha fornito ulteriori dettagli sulla salute di Arisa, i cui canali social ufficiali sono rimasti in silenzio fino a oggi.

Nessuna storia, nessuna foto sui social, solo qualche video ufficiale di Tu Mi Perdicion. Il silenzio sui social aveva spaventato e preoccupato i fan di Arisa, artista abituata da tempo a parlare e a condividere non solo il suo lavoro, la musica e tutto quello legato al mondo dello spettacolo, ma anche tantissimi aspetti della vita privata con i fan.

Come annunciato pochi giorni fa, Arisa è stata operata e ha aggiornato i suoi fan. Con una velocissima Instagram Story, l’artista ha detto: “Ciao sto bene, ci vediamo domani”, senza però dare nessuna spiegazione sull’intervento che ha dovuto affrontare sabato 3 settembre. Poco dopo, in una story, si è mostrata in viaggio, in treno, e con la voce modificata da un filtro ha invitato i fan al concerto del 5 settembre ma senza dare nessuna spiegazione sull’intervento che ha dovuto affrontare sabato 3 settembre.

