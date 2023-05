Angelina Mango vincerà Amici 22? La cantante e figlia d’arte è tra i super favoriti alla vittoria del talent di Maria De Filippi. Arrivata tra i quattro finalisti del programma di Canale 5 come avevano previsto i telespettatori più attivi sui social, in queste ore si prepara all’ultima puntata con i suoi compagni di viaggio: Isobel Kinnear e Mattia Zenzola per la danza e Wax per il canto. La finalissima andrà in onda in diretta domenica 14 maggio 2023 e sarà il pubblico a decidere chi merita di alzare la coppa.

Quello stesso giorno la cantante di Amici sarà anche a Verissimo. Condividerà con Silvia Toffanin le sue emozioni a poche ore dalla finale, dove si sfiderà con gli altri tre finalisti candidati alla vittoria. Un’occasione per ripercorrere anche i momenti più intensi della sua avventura nella scuola più famosa della tv e della sua vita, segnata dalla passione per la musica ma anche dal dolore per la scomparsa del padre Pino Mango.

Leggi anche: Insieme all’altro figlio vip. Angelina Mango, la notizia fuori da Amici 22 è super. E confermatissima





Angelina Mango, l’annuncio su Instagram: “Daje”

Anche ad Amici 22 Angelina aveva parlato di suo padre Pino Mango, scomparso l’8 dicembre del 2014 per un arresto cardiaco durante un suo concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera .”A settembre del 2014 ho iniziato il liceo scientifico e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. In quel momento nella mia mente si è scatenato l’inferno, perché poi era tutto sotto le telecamere”, le sue parole.

Nella scuola tante soddisfazioni, come la conquista della tanto agognata maglia d’oro della finale, ma anche fuori. L’annuncio dell’uscita del suo nuovo singolo “Ci pensiamo domani” arriva sul profilo Instagram della cantante: è su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Dal 19 maggio sarà, invece, possibile godersi l’intero album della cantante che, seppur giovanissima (è classe 2001, ndr), ha già ottenuto un successo enorme grazie alla sua semplicità e alla voce straordinaria. Non a caso ad Amici 22 è stata subito accolta da pubblico e giuria nel migliore dei modi, con applausi anche da parte dei coach delle squadre avversarie. “Daje”, scrive Angelina Mango nella didascalia del post.