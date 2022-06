“Ascoltatemi tutti”. Albano Carrisi, l’annuncio in televisione: “Ho deciso così”

Albano Carrisi parla del ritiro. Dopo oltre 40 anni di carriera il cantante fa luce sul suo futuro durante la puntata di oggi di UnoMattina Estate. Il suo nome resta legato in maniera indelebile a Romina Power, della quale ha parlato recentemente a Verissimo. “Siamo come fratello e sorella” ha spiegato il cantante a Silvia Toffanin. I due sono stati una delle coppie più note e amate del mondo della musica e non solo. Si sono conosciuti alla fine degli anni ’60 ed è stato subito grande amore. Il 26 luglio del 1970 Albano Carrisi e Romina Power si sono sposati, poi sono arrivati Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior.



Nel frattempo i due continuano a sfornare successi come “Felicità” e “Nostalgia canaglia” e ottenere riconoscimenti. Nel 1999, però, arriva la separazione. Il matrimonio naufraga dopo quasi 30 anni e i due prendono strade diverse. Dopo qualche anno, però, Al Bano e Romina Power ritrovano la sintonia, ma solo dal punto di vista artistico. Tornano a cantare in diversi concerti facendo impazzire di gioia i numerosi fan sparsi per il mondo.





Albano Carrisi, la verità sul ritiro arriva in diretta tv



Nelle ultime ore Al Bano ha parlato a Gente, il settimanale diretto da Rossella Rasulo. E quando parla fa sempre notizia anche perché è uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Nell’intervista al noto magazine Al Bano a 79 anni ha fatto il bilancio della sua vita. E il discorso non poteva non cadere sulla scomparsa di sua figlia Ylenia, nata dal matrimonio con Romina Power, misteriosamente scomparsa da New Orleans in circostanze che non sono state mai chiarite.



“Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale”, rivela Albano Carrisi. Albano Carrisi che è andato avanti grazie alla musica. (Leggi anche “Di nuovo insieme”. Albano Carrisi e Romina Power, nessun dubbio: succede davanti a tutti)

Oggi a UnoMattina Estate ha spiegato: “Smetterò di cantare il giorno in cui non proverò più alcuna emozione”. E ancora: “Ho ancora tante emozioni, ne ho da vendere, potrei aprire una fabbrica di emozioni, perciò andrò avanti finché Dio lo vorrà” ha aggiunto subito dopo. “Se Dio vorrà continuerò finché potrò, e so che lui lo vuole”.

