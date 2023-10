Grandissima notizia per un fortunato giocatore, che ha comprato un Gratta e Vinci e ha vinto 6 milioni di euro. Sì, avete capito bene: è riuscito a portarsi a casa proprio questa enorme somma di denaro. Un vero e proprio record, del quale se ne sta parlando da diverse ore. Chi ha acquistato il biglietto vincente ha speso 25 euro e mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi ricco da un momento all’altro. La dea bendata lo ha assistito completamente.

E ora è gioia grande anche per l’attività commerciale che ha venduto il Gratta e Vinci. Una volta che ha vinto i 6 milioni di euro, il cliente si è ritrovato la vita stravolta in positivo. Si è recato in questo bar e ha cercato la fortuna con un Vinci in Grande. Avrà sicuramente sperato di guadagnare qualcosa, ma non avrà certamente immaginato che da lì a poco sarebbe diventato milionario. E la festa è ufficialmente partita subito dopo.

La notizia più bella si è verificata giovedì 12 ottobre in Lombardia, all’interno di un bar situato a Gallarate (Varese). Questa attività è gestita da persone originarie della Cina ed è localizzata in via Arconti. Grazie a questo Gratta e Vinci, il cliente ha vinto 6 milioni ma come era facilmente intuibile, non è stato rivelato il suo nome. Ha deciso di mantenere l’anonimato, ma a parlare sono stati i proprietari, che hanno rilasciato un’intervista.

Queste le parole dei titolari a La Prealpina di Varese: “Siamo felicissimi. Il vincitore? Non sappiamo chi sia“. Ovviamente c’è chi sta cercando di risalire al vincitore per pura curiosità, ma sarà un compito arduo dato che ha ottenuto così tanti soldi e preferirà quindi non mostrarsi pubblicamente. Il sito Leggo ha ricordato che lo scorso 5 giugno erano stati vinti altri 6 milioni in Piemonte, nella città di Torino, sempre col biglietto Vinci in Grande.

Malpensa24.it ha inoltre aggiunto il nome del locale, che si chiama Demi’s bar e che è gestito da cittadini cinesi da due anni. E nonostante l’anonimato, c’è chi ritiene che a vincere sarebbe stato un operaio che vive nel rione Cedrate.