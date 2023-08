La fortuna stavolta ci ha visto benissimo, perché a gioire è stata una pensionata di 60 anni che tutti nel quartiere Cenada di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, conoscono. A raccontare la storia è l’agenzia Agimeg. Vincente è stato un biglietto della tipologia 100x. Come funziona? Propone simboli che permettono di guadagnare premi da 50 €, 200€, 1000 €. La vincita massima è di 5 milioni. Per ottenerla bisogna avere fra i simboli vincenti 100x “50 mila euro”, e lo stesso valore nella parte “i tuoi numeri”.

Non è garantita alcuna vincita minima a pacco da tabacchi, ma i premi sono discreti tra i 50€ ed i mitici 5 milioni. Per vincere bisogna trovare ne ‘I tuoi numeri’ una o più volte, uno o più ‘Numeri vincenti’ e si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Premi che la signora si è portata a casa con un piccolo giallo prima ed una sorpresa mica da poco poi.





Vittorio Veneto, pensionata vince 50mila euro al gratta e vinci

Racconta Agimeg come: “Grattando il “Nuovo 100X” la signora ha trovato, nell’area “i tuoi numeri”, il moltiplicatore massimo previsto da questo tipo di tagliando vale a dire il “100X” che dà anche il nome al biglietto. Grattando sotto il 100X è apparsa la somma di 500 euro.La signora aveva capito di aver vinto ma non si era resa conto della cifra da capogiro”.

E ancora: A quel punto è intervenuto Flavio Bortoluzzi, titolare della tabaccheria, che le ha comunicato la mega vincita di 50.000 euro visto che i 500 euro andavano moltiplicati per 100 volte. Sono quindi partiti i festeggiamenti per la signora pensionata che era visibilmente emozionata”, che è scoppiata addirittura in lacrime davanti alla cifra.

Una cifra che non cambia la vita ma aiuta e non poco specie in un momento difficile come quello che stiamo attraversando e, ancora di più, per una pensionata che si trova a fare i conti con sempre troppi pochi soldi davanti a tanti prezzi in continua ascesa. Per una volta, quindi, una storia a lieto fine.