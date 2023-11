Sono finite le speranze di trovare in vita il 47enne scomparso domenica scorsa da Comunanza, comune nell’ascolano. Il corpo dell’uomo è stato individuato dai soccorsi che, poco prima, avevano individuato il suo furgone nei pressi del lago di Gerosa, uno specchio d’acqua tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. Ancora da capire le cause del decesso. A quanto si apprende non era troppo distante dal mezzo. Scrive il Resto del Carlino come: “Le operazioni di recupero della salma sono state condotte congiuntamente dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino e Speleologico, dietro autorizzazione del PM”.

>“Uno dei cicloni più potenti di sempre”. Ciaran, il meteo spaventa: “Ecco dove sta per colpire”

“Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Ascoli e dalla stazione dei Carabinieri della stazione di Comunanza e Montemonaco”. Per cercare Lorenc Ferraj, di professione autotrasportatore, di origini albanesi si era messa in moto una grande macchina.





Comunanza, trovato morto il 47enne scomparso domenica scorsa

Subito dopo la denuncia, avvenuta circa un paio di giorni dopo la scomparsa, sono iniziate le ricerche che, nella giornata del 1° novembre, si sono concentrate a Montegallo, precisamente tra le frazioni di Uscerno, Meschia e Propezzano, in provincia di Ascoli Piceno. Racconta la nuova Riviera come: “L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione a Comunanza. Era agitato dal momento che è uscito di casa dopo una discussione in famiglia”.

“Da quel momento dell’uomo non si era saputo più nulla”. Per l’operazione di ricerca e soccorso è stato mobilitato un grande dispiegamento di forze: Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche e Protezione Civile. Le forze dell’ordine e i volontari, coadiuvati da cani dell’unità cinofila molecolare del CNSAS.

E ancor, unn pilota UAS con drone dotato di termocamere ed una squadra Forre, sempre appartenente al servizio regionale e specializzata nel soccorso in ambiente impervio. Squadre che hanno setacciato tutta l’area alpina, caratterizzata da fitti boschi e dirupi, fino a questa mattina quando la storia si è conclusa nel peggiore dei modi.