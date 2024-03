Sono finite le speranze di trovare in vita Claudio Ongaro, l’escursionista 40enne scomparso il 5 ottobre scorso sulla Presolana, massiccio montuoso delle prealpi bergamasche. Racconta Bergamo news come: “L’ultimo avvistamento era stato fatto sul sentiero che porta alla zona dei Cassinelli: felpa grigia, pantaloncini scuri, caschetto da arrampicata e zaino azzurro in spalla, Ongaro quel giorno si era incamminato da solo per un’escursione. La sua auto era stata trovata parcheggiata al passo della Presolana”.

>> “Oggi firma, momento storico”. Massimo Giletti, finalmente tutto chiaro: dove va dopo il lungo stop. “Ora davvero cambia tutto in tv”

“Indizio che aveva spinto i soccorritori a battere in particolare il versante orientale della cima bergamasca”. Le ricerche erano andate avanti per giorni con un imponente dispiegamento di soccorritori, mezzi e tecnologie – anche i droni -, ma senza esito. Domenica altri escursionisti hanno notato un casco molto simile al suo ed hanno lanciato l’allarme.





Trovato il corpo di Claudio Ongaro: era scomparso da 5 mesi

Ieri, domenica 24 marzo, il corpo è stato rinvenuto dalle squadre della VI Delegazione orobica, stazione di Clusone, del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, nella zona della Presolana. Sul luogo del ritrovamento il Soccorso Alpino e il reparto alpino specializzato della Guardia di Finanza, che con il suo elicottero ha recuperato fisicamente la salma.

Claudio Ongaro lavorava alle ‘Fonti Pineta’ ed era un grande appassionato di montagna e dell’Atalanta. A quanto si apprende la salma è stata già riconsegnata ai familiari. La camera ardente è stata allestita nella chiesetta delle Fiorine di Clusone. La famiglia dedica “un particolare ringraziamento a tutte le persone che, in modo e con competenze diverse, hanno collaborato alle ricerche in Presolana”.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale delle Fiorine. Claudio Ongaro lascia nel dolore la moglie Chiara, l’adorato figlio Simone, la mamma Antonietta, i fratelli Diego e Marco, gli zii e i cugini.