Dramma in spiaggia, Vittoria muore a 5 anni davanti alla mamma: soccorsi inutili

Tragedia a Torre Annunziata, morta Vittoria Scarpa la bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare. La piccola Vittoria, sabato 11 giugno, si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi di Torre Annunziata. Attorno alle 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l’allarme. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche.



Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura. La bimba – secondo quanto ricostruito – era rimasta aggrappata ad una boa in acqua, resistendo strenuamente alle onde. Purtroppo, nonostante ciò, avrebbe incamerato molta acqua. Quando è stata estratta è stata trovata esanime e a quanto si è appreso, Vittoria Scarpa non ha ripreso più conoscenza.





Tragedia a Torre Annunziata, per la piccola Vittoria non c’è stato niente da fare



Nonostante i tentativi di rianimazione in loco e all’ospedale stabiese, dove i carabinieri hanno dovuto comunicare la ferale notizia ad un gruppo di parenti giungi sul posto, disperati. È stata subito annunciata l’apertura di un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed è possibile che vi sarà un esame autoptico nelle prossime ore. (Leggi anche Tragedia in vacanza, muore in mare a 38 anni sotto gli occhi dei bagnanti)



I funerali della bimba saranno fissati domani. Sconvolta la comunità torrese – molta gente aveva partecipato attivamente alle ricerche sia in spiaggia che attraverso i canali social, condividendo le foto della minore, e, ovviamente, la famiglia della bimba. Una tragedia che è solo l’ultima in riva al mare.



Ieri a Gabicce un uomo era morto. Mentre era in acqua aveva a accusato un malore. Immediati i soccorsi ma non c’era stato niente da fare rendendo anche inutile l’intervento dell’eliambulanza. Tante le persone che avevano visto con i loro occhi il dramma.

