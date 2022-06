Maria D’Aniello è morta a Frattaminore, in provincia di Napoli, lasciando tutta la comunità sgomenta. Aveva solamente 27 anni e un malore improvviso l’ha colta di sorpresa, togliendole troppo prematuramente la sua vita. Quando la bruttissima notizia è circolata nel paese campano, in tanti hanno voluto commemorare la sua figura con messaggi molto commoventi. Aveva ancora innumerevoli anni davanti a sé ed era molto felice per essere già diventata mamma di un bimbo che oggi ha 6 anni.

Maria D’Aniello, che è morta 27enne a Frattaminore, ha lasciato nel dolore più profondo anche suo marito. A riportare alcuni commenti significativi pubblicati sui social in memoria della giovane è stato il sito Napoli Today. Era ritenuta da tutti una ragazza sempre sorridente, quindi solare, e che aveva tanta voglia di vivere com’è giusto che sia a quell’età. Il destino però si è messo di traverso e per lei non c’è stato niente da fare, nel momento in cui è stata colta da quel malessere inaspettato.





Maria D’Aniello morta a Frattaminore per un malore

Questi alcuni dei messaggi dedicati a Maria D’Aniello, morta a Frattaminore: “Nessuno muore se vive nel cuore di chi resta. Riposa in pace, angelo bello. Porta il tuo sorriso fin lassù Maria D’Aniello. Troppo presto…troppo inaspettato…troppo ingiusto…troppo tutto”, “Così giovane. Aveva ancora tutta la vita davanti. Ogni vita che se ne va mi si spezza il cuore…Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Prenditi cura da lassù del tuo figlio e del tuo marito”. Una perdita straziante.

Maria D’Aniello ha ricevuto subito i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che però si sono rivelati vani ed è stato possibile constatare solamente la sua dipartita. I funerali della giovane mamma sono stati celebrati alle 15.30 di venerdì 3 giugno all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo. Nonostante il decesso sia avvenuto a Frattaminore, a piangere la sua morte sono anche gli abitanti di Orta di Atella, la sua terra di origine. E ora suo marito dovrà trovare la forza di andare avanti per suo figlio.

