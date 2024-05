Chi sperava in questi giorni di fare un tuffo al mare dovrà ancora attendere. Le previsioni meteo per questa fine di maggio indicano maltempo, soprattutto al Nord, con piogge abbondanti, grandinate e un notevole calo delle temperature. Questo peggioramento è dovuto a un vortice di aria fredda proveniente dal mare del Nord, che influenzerà la situazione nelle prossime 24 ore.

Questa fine di primavera è segnata dal maltempo, con precipitazioni frequenti in molte regioni italiane. Purtroppo, nei prossimi giorni non si prevede un miglioramento. Al contrario, le temperature scenderanno drasticamente, posizionandosi sotto la media stagionale. La situazione migliorerà gradualmente solo al Sud.

Inizio di estate segnato dal maltempo su gran parte dell’Italia

Come riporta Leggo.it, dalla prossima notte il Nord Italia sarà investito da rovesci e temporali che si intensificheranno. Il resto del Paese godrà invece della protezione dell’anticiclone mediterraneo. Ecco nel dettaglio le previsioni fino a venerdì.

Giovedì 30 maggio al Nord piogge e rovesci sia intensificheranno al mattino su Lombardia e Triveneto. Anche il Nordovest vedrà un aumento dell’instabilità, con temporali in arrivo in Piemonte. Sono previsti fenomeni forti, con grandinate e locali nubifragi sulle zone pedemontane e alte pianure centro-orientali. Al Centro rovesci temporaleschi nel pomeriggio, specialmente nelle Marche. Mentre il resto del settore tirrenico sarà più soleggiato. Al Sud, ci sarà una certa variabilità in Appennino e nel Salento mentre altrove, il tempo sarà più soleggiato e asciutto. In Sardegna, prevarrà il sole.

Venerdì 31 maggio al Nord ancora instabilità con rovesci e temporali forti, accompagnati da grandinate, nubifragi e raffiche di vento. Al Centro alcune piogge o rovesci colpiranno l’alta Toscana, mentre altrove si prevedono schiarite progressivamente più ampie. Al Sud le schiarite aumenteranno nel corso della giornata, con assenza di fenomeni. In Sardegna, inizialmente nuvoloso con piogge sulle zone meridionali, ma i fenomeni si esauriranno durante il giorno, portando maggiori schiarite.

Secondo gli esperti giugno continuerà a essere un mese instabile. Le correnti dal Nord Atlantico porteranno altre precipitazioni nella prima decade del mese, principalmente al Nord e in parte al Centro, mentre il Sud sarà meno colpito. Le temperature saranno nella media o poco sotto al Nord, e sopra la media al Sud, dove il flusso di aria calda e secca dal Nord Africa influenzerà maggiormente il clima. Nella seconda decade del mese, le temperature saliranno sopra la media al Centro-Sud, rimanendo nella media altrove.