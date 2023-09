I prezzi sono aumentati un po’ in tutti i settori, dalle bollette alla cura della persona passando per i prodotti alimentari. Una famiglia media, che normalmente affronta circa 500 euro di spesa mensile per i prodotti alimentari, si trova in questo momento a dover spendere 162 euro in più (su base annua) per riempire il carrello. Una cifra che sale a 217 euro in più annui per una coppia con due figli, a 195 euro per una coppia con un figlio, a 163 euro per una coppia senza figli under 65, a 180 euro per una coppia senza figli over 65.

I single spendono invece 104 euro in più se hanno tra i 35 e i 64 anni, 88 euro se ne hanno meno di 35. I pensionati soli vedono un rincaro di 106 euro. Una situazione insostenibile che finisce per impattare gravemente sul loro potere d’acquisto, specie per quelle famiglie con un reddito medio-basso, già impoverite da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

Caro spesa, i supermercati dove si può spendere meno

I dati sono di Altroconsumo, che come ogni anno ha condotto un’indagine nazionale sui prezzi della grande distribuzione e ha stilato una classifica sui supermercati più convenienti. Per quanto riguarda la “spesa mista”, ovvero quella che comprende tutti i tipi di prodotti (quelli più economici, quelli di marca e quelli a marchio commerciale) i punti vendita Famila Superstore sono i più convenienti. Sul podio anche Conad (valore 101, ovvero prezzi maggiori dell’1%) e Conad Superstore (102) a pari merito con Ipercoop.

Tra i discount, al primo posto c’è In’s Mercato, seguito da Lidl ed Eurospin. Altroconsumo ha stilato anche la classifiche relative ai brand individuando tre categorie di spesa. Per quanto riguarda i prodotti di marca, cioè quelli venduti da super e ipermercati e, in parte, da alcuni discount, le più convenienti sono Esselunga Superstore e Famila Superstore a pari merito, seguite da Ipercoop, Pam e Spazio Conad. Carrefour Market, invece, è maglia nera. Per quanto riguarda i prodotti economici il migliore è il discount In’S Mercato, seguito da Aldi, Dpiù e Prix Quality.

Differenze anche nelle città. Al nord-est si spende di meno grazie a una maggior concorrenza. Tra le prime dieci della classifica troviamo infatti Vicenza, Venezia e Rovigo sul podio. Palermo è la città più cara, seguita da Sassari. Tra le 10 città più costose rientrano anche capoluoghi di provincia marchigiani, liguri e Aosta. Ip ultimo la categoria prodotti a marchio commerciale, le private label con il marchio del distributore in cui sono esclusi i discount. Sul podio è Spazio Conad seguito da Ipercoop.