Serena si spegne a 28 anni, morta in un terribile incidente stradale: “Aveva tutta la vita davanti”

Incidente mortale sulla Tangenziale Sud di Torino. Quattro persone coinvolte nel sinistro che per Serena Cottitto si è rivelato mortale. La giovane aveva solo 28 anni. Restano feriti gli altri 3 passeggeri. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno alle ore 21, all’altezza dello svincolo Sito Interporto, in direzione Savona-Piacenza.

Serena Cottitto muore a 28 anni. La giovane vittima al momento dell’incidente si trovava da sola alla guida del suo mezzo, una Panda. Originaria di Borgaro Torinese, Serena lascia un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici.

Serena Cottitto muore a 28 anni: il violento impatto tra i due mezzi

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, le due auto viaggiavano sulla Tangenziale Sud di Torino, poi il violento scontro causato probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre agli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Purtroppo per Serena Cottitto nulla da fare mentre per le persone rimaste ferite, è stato prontamente disposto il trasferimento all’Ospedale di Rivoli e all’Ospedale San Luigi di Orbassano.

Le indagini sulla dinamica sono riservate alla polizia stradale. Per i 3 feriti trasferiti in ospedale, le condizioni non sono gravi al punto da dichiararle in pericolo. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla drammatica vicenda che ha strappato via per sempre la giovane vita di Serena.