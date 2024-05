Speranze finite per Valentina Renso, la giovane rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sabato. Era in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera attorno alle 20,30 affrontando un curva in via della Croce a Cervarese sulla sua Bmw 320, quando è finita fuori strada andando a sbattere contro un passo carraio.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. Valentina era stata trasportata in prognosi riservata in ospedale a Padova dove poi è morta. Era residente a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, era una grande appassionata di motori e stava per diventare pilota. “Valentina non era una ragazza incosciente, aveva sempre la testa sulle spalle. Sapeva guidare le auto e non lo faceva mai per gioco”, ha raccontato il fidanzato.

Valentina Renso, morta la pilota 26enne coinvolta in un incidente stradale

Demis Quagliato, fidanzato di Valentina Renso, non riesce a spiegarsi la tragica scomparsa della sua compagna. Valentina era alla guida della sua Bmw, in compagnia di due amici, quando l’auto è finita bruscamente fuoristrada. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118, e i tre erano stati poi trasportati urgentemente all’Ospedale di Padova. Le condizioni di Valentina erano apparse subito gravissime e infatti è morta dopo due giorni di ricovero.

“Ciao Pilota – è il messaggio di un’amica – Non riesco a smettere di pensare all’ultimo abbraccio che ci siamo date prima di vedere quella brutta scena. Sei entrata nella mia vita a caso e ne sei uscita troppo presto. Resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di molti”, scrive un’amica su Facebook. Proprio sui social, l’ultima foto pubblicata, è quella al volante della sua auto. E ancora un video di un corso di drift della @teamdabadrift, tenutosi ieri al circuito di Castelletto di Branduzzo.

“Che dire ragazzi, essendo io una pilota di velocità su circuito inizialmente ho trovato qualche difficoltà con l’impostazione di guida. Ma dopo qualche dritta e prova, ho cominciato a prenderci la mano con la 350z, e sono riuscita a fare il mio primo attacco di freno a mano 🏎️ Un mio piccolo difetto nel drift? Essere troppo aggressiva sull’acceleratore 🔥 Grazie ancora di cuore a tutti”, aveva scritto entusiasta Valentina. Purtroppo la sua vita è finita poco dopo, a seguito del terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. Ieri il fidanzato Demis ha portato una croce di legno sormontata da un mazzo di fiori e da una medaglia di gara sul luogo dell’incidente.