Terribile fatto di cronaca nera nelle Marche. Una madre e un figlio sono stati trovati morti in casa e tutta la comunità è rimasta sconvolta dopo questa scoperta molto brutta. Erano le ore 19 del 15 maggio, quando i carabinieri hanno fatto il loro ingresso nell’appartamento trovandoli purtroppo senza vita. E c’è un’ipotesi angosciante che sta prendendo piede in queste ore.

Questa madre e figlio trovati morti in casa avevano 79 e 54 anni. Abitavano nel paese di Chiaravalle, in provincia di Ancona, esattamente in via Gramsci. A gestire le indagini è il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, che sta lavorando fianco a fianco con i militari dell’Arma. Una storia drammatica, che lascerà purtroppo il segno nel paese anconetano per tanto tempo.

Leggi anche: “Li abbiamo trovati, sono morti”. Scomparsi da giorni, Mario e Stefano recuperati dai vigili del fuoco





Madre e figlio morti in casa: cosa è successo nelle Marche

Stando a quanto trapelato finora sulla madre e il figlio morti all’interno della loro casa, sembra che si sia consumato un omicidio-suicidio senza che ci sia il coinvolgimento di terze persone. Erano stati i vicini ad allertare le forze dell’ordine per il cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Sul posto hanno operato anche i pompieri, ma non sono stati trovati segni di effrazione.

Sui corpi dei due sono stati rinvenuti dei segni di taglio, infatti c’era sangue ovunque e sono stati trovati anche dei coltelli. Madre e figlio sarebbero deceduti diversi giorni fa, ma solamente nel tardo pomeriggio del 15 maggio c’è stata la scoperta. Lei si chiamava Loredana Molinari, mentre il 54enne Maurizio Bucciarelli. I vicini di casa le ritenevano delle persone molto riservate, come riportato dal sito Today.

L’uomo lavorava come impiegato in banca, mentre l’anziana non sembrava avesse particolari problemi fisici. Sarà comunque l’esame autoptico sui cadaveri a far capire definitivamente come siano morti.