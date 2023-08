Scompare dalla vista dei genitori, bimbo di 6 anni trovato morto. Tragedia al mare, in quello che doveva essere un giorno di relax e pace sul lido. Siamo a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Qui un bimbo è deceduto nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto 2023. È successo tutto nei pressi dello stabilimento Astoria beach sulla costa dell’Alto Adriatico. Sembra che il piccolo fosse di origine spagnola e i genitori invece provenienti dal Ghana.

Inutili le ricerche dei due, durate almeno un ora ma con esito infruttuoso. Alla fine la tragica scoperta e il terribile dolore. Tutto è iniziato in spiaggia quando un allarme sonoro è stato diramato su tutta la costa. Solo poco più tardi la tragica scoperta proprio in mare: il piccolo infatti è stato trovato a pancia in sotto, esanime, mentre galleggiava sul pelo dell’acqua. Immediati i soccorsi che tuttavia sono risultati inutili.





Tempestivi però, come dicevamo, i ragazzi del Suem di Venezia che non hanno potuto fare altro che tentare prima una disperata rianimazione e constatare la morte del ragazzino dopo. L’elicottero del 118 tra l’altro non è riuscito ad attirare in spiaggia per la presenza fitta di persone, ma sarebbe comunque risultato inutile, fanno sapere i testimoni: il bimbo di 6 anni era già morto all’arrivo dei sanitari in ambulanza.

“Mi è giunta notizia – ha scritto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao – che un bambino di pochi anni è annegato nel nostro mare di Sottomarina. Una tragedia immane che macchia, purtroppo, un’estate splendida. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare”.

E ancora: “Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane. Un grazie anche al personale del 118 giunto anche con l’elicottero”.



