Gravissimo incidente in vacanza, Mario è morto sul colpo: grave l’altra persona coinvolta

Gravissimo incidente ieri a Policoro, in Basilicata: per cause ancora da accertare uno scooter ed un’auto si sono scontrati frontalmente. Lo schianto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, intorno alle 17.30 in via del Lido. A chiamare i soccorsi automobilisti in transito. La situazione è apparsa immediatamente grave. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri oltre che un’ambulanza del 118 e un’automedica. Purtroppo per uno dei due rimasti coinvolti non c’è stato nulla da fare.

Scrive Norba on line: “Mario Passarelli, 56 anni, è morto in un incidente avvenuto in via del Lido. Era alla guida di uno scooter che si è scontrato contro un’auto: nello schianto il motociclista ha avuto la peggio. Immediato l’intervento da parte del 118, ma l’uomo sarebbe arrivato già senza vita al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Ferito il 44enne alla guida del veicolo”.





Policoro, scooter contro auto: morto centauro. I dati di una strage continua

Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Un anno tragico il 2022 sul fronte degli incidenti stradali. Nel Potentino, rispetto al 2019, infatti, gli incidenti con feriti sono passati da 516 a 541. Tragico il bilancio dei morti: 16 nel 2019, 25 nel 2022. E purtroppo molti di questi morti sono giovani.

I dati, in tutta la loro drammaticità, sono emersi nel corso della riunione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, voluta dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro. L’Unione europea si era posta come obiettivo il dimezzamento degli incidenti, ma la tendenza è assolutamente inversa.

“Questi dati – aveva sottolineato il prefetto – ci dicono che, ogni giorno, sulle strade della nostra provincia si sono registrati in media, nel 2022, 1,48 incidenti al giorno e 2,04 feriti. La situazione non sembra purtroppo migliorare nel 2023 se è vero che, nel solo mese di gennaio, la media degli incidenti giornalieri è stata di 1,51 e quella dei feriti di 2,41”.