Francesco scompare nei boschidi Belluno la scoperta

Scomparsa del piccolo Francesco, gli ultimi aggiornamenti. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i genitori del piccolo Francesco, scomparsa nelle scorse ore nei boschi di Belluno. Un’intera comunità sotto choc non appena lanciato l’allarme della scomparsa, poi la scoperta.

Francesco scompare nei boschi di Belluno. Il bambino si trovava in vacanza insieme ai genitori quando il padre, nel bel mezzo della passeggiata nei boschi, ha perso le tracce del figlio. Stando alle prime ricostruzioni, il padre avrebbe perso di vista il bambino in un batter d’occhio.





Francesco scompare nei boschi di Belluno: la scoperta

Perse le tracce del piccolo Francesco, scattano le ricerche dei familiari del piccolo e dei soccorritori. Una ricerca che ha impegnato per tutta la notte, partendo alle 2.30 dal campo allestito nel parcheggio dell’agriturismo Monte Cavallo. La Protezione Civile di Treviso aveva diramato l’allarme, condividendo via social tutti i dettagli sul piccolo, con la foto e la descrizione del suo abbigliamento. Le autorità del posto hanno messo in campo circa 15 mezzi dei vigili del fuoco e anche un elicottero, decollato dall’ospedale San Martino di Belluno.

Un appello lanciato nel giro di pochi minuti dal Soccorso Alpino per chiamare tutti i volontari nelle ricerche del piccolo Francesco, ciascuno nel rispetto delle proprie possibilità. E al gruppo pare si sia unita anche la neo sindaca di Tambre, Sara Bona che ha abbandonato i festeggiamenti per la proclamazione per dedicarsi a una causa decisamente più importante.

Dopo ore di estenuanti ricerche e apprensione, il piccolo Francesco è stato ritrovato dalle autorità nella zona di Col Indes di Tambre, come confermato da Giampaolo Bottacin. Fortunatamente le condizioni di salute del bambino non destano preoccupazione. Il piccolo Francesco sta bene e adesso è tornato a riabbracciare mamma e papà.

