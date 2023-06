Richiesto il Dna della piccola Kata, la procura è vicina a una svolta? Stanno succedendo cose strane in queste ultime ore, riguardo la vicenda della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da Firenze da oramai una settimana. Come abbiamo già raccontato, prima l’avvocato della mamma della piccola ha annunciato all’incarico: “Le reiterate interferenze esterne, subite nello svolgimento di questo delicatissimo mandato, mi hanno suggerito di rinunciare all’incarico professionale tant’è che già nel primo pomeriggio ho invitato la mamma a nominare altro difensore”. Contestualmente, entrambi i genitori, sono stati ascoltati in procura, separatamente.

Il primo ad andare è stato il padre, Miguel Angel Ramon Chicllo Romero. Successivamente, in serata, anche la mamma, Kathrina Alvarez. A fare delle domande ai due ci ha pensato ancora il sostituto procuratore Christine von Borries. Cosa si siano detto non è ancora di dominio pubblico. Ma non solo, ad un tratto, durante la manifestazione a piazza del Duomo per la piccola Kata, quel commento choc sui social: “Sono con lei ora in Germania. Se hai bisogno scrivimi in privato”.





Richiesto il Dna della piccola Kata, la procura è vicina a una svolta?

L’utente in questione ha commentato la diretta video della manifestazione in corso a Firenze. Come abbiamo detto, potrebbe trattarsi di un mitomane e le forze dell’ordine chiaramente stanno indagando. Ma c’è anche un altro punto che agli occhi di molti cronisti risulta ‘sospetto’, la richiesta della procura di prelevare il dna dallo spazzolino da denti della piccola Kata.

Come abbiamo raccontato, l’ipotesi principale, al momento, è che la piccola sia stata rapita per un regolamento di conti tra bande. Perché quindi sono stati sequestrati alcuni effetti personali di Kata? L’obiettivo dello spazzolino è quello di ricavare il suo Dna, per “finalità collegate alle indagini in corso alle ricerche nell’ambito dell’indagine per il reato ipotizzato di sequestro di persona a scopo di estorsione”.

Buongiorno e buon fine settimana da @eleonoradaniele #Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: prelevato lo spazzolino da denti per il prelievo del DNA.

In tanti in queste ore, alla scoperta del sequestro dello spazzolino, sono in apprensione. La domanda che molti cronisti si stanno quindi facendo è: “Sono state trovate delle tracce organiche da confrontare?”. Ma questo è solo un timore per ora non confermato dalla procura.

