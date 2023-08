Morta dopo essere caduta dalla bicicletta sui monti di Toscolano Maderno. La ragazza deceduta si chiamava Susannah Boddie e aveva 27 anni. La giovane era andata a fare una gita fuori porta sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Susannah è morta sotto lo sguardo attonito del compagno che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. La donna però, come potrebbe far sembrare il nome, non era una semplice turista.

Era di origini inglesi chiaramente ma era in Italia per lavoro: Susannah Boddie infatti era una funzionaria del governo britannico e in queste ore della sua morte parlano oggi i principali media inglesi, tra cui Sky News e il Guardian. È successo tutto due giorni fa. Susannah, come dicevamo, era in sella a una mountain bike, indossando il casco, e stava percorrendo un tratto molto ripido di quella sponde del fiume.





Morta dopo essere caduta dalla bicicletta

Ad un tratto però la 27enne ha perso l’equilibrio e successivamente l’attrito del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Per lei non c’è stato purtroppo niente da fare ed è morta a seguito del brutto trauma. La donna era giovanissima ma come riportano i mezzi di stampa britannici, si era laureata in Statistica a Cambridge nel 2019.

Sin da subito era entrata al servizio del Primo ministro britannico a Downing Street, dove dal dicembre scorso ricopriva la carica di Health Team Manager, capo dell’ufficio statistico sanitario. “Ha vissuto al massimo e ha ottenuto così tanto nella sua breve vita”, scrive sui social la famiglia di Susannah Boddie che ora chiede privacy, “era persona più adorabile e gentile che ispirava e si prendeva sempre cura degli altri ed era adorata da tutti i suoi numerosi amici”.

Non solo la famiglia, anche i colleghi hanno voluto ricordarla tramite i giornali inglesi: “Susannah era una collega amata e ammirata e un’amica per tutti noi”. Da quello che si sa, la salma della 27enne farà rientro a Henley on Thames, la cittadina dell’Oxfordshire dove la giovane è nata.

