Anche quest’anno Altroconsumo, la principale organizzazione italiana di consumatori, ha stilato la sua classifica annuale dei migliori detersivi presenti sul mercato, con l’obiettivo di aiutare i consumatori a scegliere i prodotti più efficaci e convenienti per il bucato. L’indagine ha preso in considerazione diverse tipologie di detersivo, tra cui quelli liquidi, in polvere, le caps, tabs e i fogli, valutando la loro capacità di pulire, il rispetto per l’ambiente, il rapporto qualità-prezzo e la sicurezza.

I test effettuati hanno coinvolto numerosi marchi, tra i più conosciuti e diffusi, sottoponendo i prodotti a prove rigorose per verificarne l’efficacia nel rimuovere macchie, la resa nei lavaggi a basse temperature, e la loro compatibilità con i vari tipi di tessuti. Oltre alla pulizia, è stato dato grande rilievo all’impatto ambientale dei detersivi, un tema sempre più centrale nella scelta dei consumatori moderni.

Altroconsumo, la classifica dei detersivi per la lavatrice

I detersivi liquidi si sono confermati i preferiti da molti, per la loro praticità e versatilità, ma anche i detersivi in polvere non sono stati trascurati, risultando in alcuni casi molto efficaci ed economici. Un’altra categoria che ha suscitato grande interesse è quella delle caps, ovvero le capsule pre-dosate che semplificano ulteriormente l’uso del detersivo, rendendo il processo di lavaggio ancora più rapido e preciso. Infine, gli innovativi fogli di detersivo, un’alternativa innovativa e sempre più sostenibile, hanno fatto il loro ingresso nelle case degli italiani, proponendo una soluzione ecologica e pratica.

Ai primi due posti troviamo infatti due detersivi liquidi, il Carrefour Eco Planet Lavatrice Mughetto e Lavanda (4,09 euro, qualità 74/100, 30 dosi dichiarate) e il Crai Eco detersivo lavatrice ipoallergenico (4,39 euro, qualità 72/100, 30 dosi dichiarate). Il migliore dei detersivi in polvere è invece l’Everdrop detersivo lavatrice universale (5,99 euro, qualità 67/100, 19 dosi dichiarate), mentre per quanto riguarda le caps troviamo, entrambe con qualità 66/100, la Formil (Lidl) capsule 5 in 1 (36 dosi, 7,49 euro) e Coop Casa 3 azioni Hygiene (16 dosi, 4,38 euro). Più in basso il migliore tra i detersivi in fogli, il Dr Beckmann detersivo lavatrice in fogli universale (58/100, 7,23 euro per 20 dosi dichiarate), mentre per quanto riguarda il detersivo in tabs troviamo il R5 Tabs lavatrice (7,90 euro, qualità 53/100 e 30 dosi dichiarate).

La classifica di Altroconsumo

Qualità ottima:

Carrefour Eco Planet Lavatrice Mughetto e Lavanda (liquido, 74/100 – 4,09 euro)

Crai Eco Detersivo Lavatrice Ipoallergenico (liquido, 72/100 – 4,39 euro)

Qualità buona:

Eco (Pam&Panorama) Lavatrice freschezza fiorita (liquido, 67/100 – 4,60 euro)

Green Emotion Lavatrice Lavanda (liquido, 67/100 – 4,85 euro)

Sonett (NaturaSì) Lavanda (liquido, 67/100 – 12,23 euro)

Everdrop Detersivo Lavatrice Universale (polvere, 67/100 – 5,99 euro)

Formil (Lidl) Capsule 5 in 1 (caps, 66/100 – 7,49 euro)

Coop Casa 3 azioni Hygiene (caps, 66/100 – 4,38 euro)

Coop gli Spesotti detersivo lavatrice (caps, 65/100 – 8,50 euro)

Coop Vivi Verde lavatrice liquido (liquido, 65/100 – 5,01 euro)

Esselunga per chi ama la natura Lavatrice ipoallergenico (liquido, 65/100 – 5,98 euro)

Conad verso Natura Lavatrice lavanda (liquido, 65/100 – 4,54 euro)

Coop Casa fresco pulito con bicarbonato (liquido, 64/100 – 4,92 euro)

Amo essere Eco (Eurospin) Dexal lavatrice lavanda (liquido, 63/100 – 2,99 euro)

Dash power extra-igienizzante (liquido, 63/100 – 9,33 euro)

Esselunga per chi ama la natura caps lavatrice (caps, 63/100 – 5,69 euro)

Formil (Lidl) Marsiglia (liquido, 63/100 – 4,39 euro)

Winni’s Aleppo e Verbena (liquido, 62/100 – 6 euro)

Esselunga caps lavatrice lcassica (caps, 62/100 – 5,69 euro)

Chanteclair Vert Lavatrice con fresco profumo di eucalipto (liquido, 62/100 – 3,58 euro)

Dexal (Eurospin) classico 3 in 1 monodosi (caps, 62/100 – 3,49 euro)

Dexal (Eurospin) classico superbianco (liquido, 61/100 – 3,99 euro)

Dash pods all in 1 classico (caps, 61/100 – 8,59 euro)

Bennet lavatrice marsiglia (liquido, 60/100 – 3,48 euro)

Tandil (Aldi) classico lavatrice (liquido, 60/100 – 3,49 euro)

Dash power pods extra-smacchiante (caps, 60/100 – 8,91 euro)

Dash pods classico (caps, 60/100 – 11,45 euro)

Coop casa lavatrice liquido marsiglia (liquido, 60/100 – 5,07 euro)

Carrefour Expert Optimal clean Freschezza alpina (liquido, 60/100 – 3,59 euro)

Nuncas Biolindo capi bianchi e colorati (liquido, 60/100 – 9,90 euro)

Qualità media:

Dat 5 (MD) marsiglia (liquido, 59/100 – 3,49 euro)

Conad classico (liquido, 59/100 – 3,97 euro)

General Universale 5 in 1 (liquido, 58/100 – 4,82 euro)

Selex Casa Bella (Famila, A&O, Dok) classico (liquido, 58/100 – 4,59 euro)

Esselunga detersivo lavatrice classico (liquido, 58/100 – 4,45 euro)

Chanteclair pulito profondo extra-smacchiante (liquido, 58/100 – 6,45 euro)

Saponificio veneziano lavatrice marsiglia ecologico (liquido, 58/100 – 5,95 euro)

Dr Beckmann detersivo lavatrice in fogli universale (fogli, 58/100 – 7,23 euro)

Dixan classico pulito profondo (liquido, 57/100 – 10,92 euro)

Spuma di sciampagna lavatrice marsiglia (liquido, 57/100 – 4,11 euro)

Dexal (Eurospin) igienizzante con bicarbonato (liquido, 57/100 – 3,69 euro)

Bio Presto total 4+1 classico (polvere, 57/100 – 12,25 euro)

Ace Detersivo igienizzante classico (liquido, 57/100 – 6,49 euro)

Dat5 (MD) detersivo lavatrice gel Fresca primavera (liquido, 56/100 – 3,72 euro)

Dual Power Flamingo (liquido, 56/100 – 4,65 euro)

Dash Power tecnologia anti-residui (polvere, 56/100 – 9,78 euro)

Dash Power pods extra-igienizzante (caps, 55/100 – 8,91 euro)

Dixan Expert Igiene (liquido, 55/100 – 8,99 euro)

Chanteclair Marsiglia (liquido, 55/100 – 4,50 euro)

Dash classico Cool Fresh (liquido, 55/100 – 8,45 euro)

Coccolino Wonder Wash Ultra Clean (liquido, 55/100 – 9,65 euro)

Deox Lavatrice classico (liquido, 55/100 – 4,91 euro)

Deox Lavatrice fresh (liquido, 55/100 – 4,76 euro)

Officina Naturae Detersivo ecologico liquido per bucato (liquido, 55/100 – 7,08 euro)

Esselunga caps lavatrice lavanda (caps, 54/100 – 5,69 euro)

Arkalia casa (Pam&Panorama) lavatrice marsiglia (liquido, 54/100 – 3,38 euro)

Coop casa gel lavatrice fresco pulito concentrato (liquido, 54/100 – 3,55 euro)

Soft Blu Oxygen (liquido, 53/100 – 2,93 euro)

R5 Tabs lavatrice (tabs, 53/100 – 7,90 euro)

Ava Freschezza tropicale (liquido, 53/100 – 4,35 euro)

Omino bianco Marsiglia (liquido, 53/100 – 7,16 euro)

Natulim Eco-foglietti per il bucato (fogli, 52/100 – 11,95 euro)

Carrefour essential marsiglia e fiori di arancio (liquido, 52/100 – 3,74 euro)

Spuma di sciampagna lavatrice bianco puro (liquido, 52/100 – 4,36 euro)

Omino bianco muschio bianco (liquido, 51/100 – 6,48 euro)

Spuma di sciampagna bianco puro polvere (polvere, 51/100 – 3,74 euro)

Dat5 (MD) lavatrice classico (liquido, 51/100 – 3,99 euro)

Wave classic (fogli, 51/100 – 10,90 euro)

Bio Presto power caps total 4+1 classico (caps, 51/100 – 6,01 euro)

Felce azzurra classico (liquido, 50/100 – 4,78 euro)

Sole bianco splendente 4 in 1 (liquido, 50/100 – 6,15 euro)

Qualità bassa

Dixan power caps classico (caps, 49/100 – 9,83 euro)

Tandil (Aldi) detersivo in polvere universale (polvere, 48/100 – 5,49 euro)

Bio Presto total 4+1 classico (liquido, 47/100 – 5,78 euro)

Sole 3 in 1 bianco splendente (polvere, 46/100 – 5,13 euro)

Coop gli spesotti lavatrice liquido classico (liquido, 43/100 – 3,09 euro)

Lysoform detersivo igienizzante classico (liquido, 42/100 – 7,08 euro)