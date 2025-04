Dopo la morte di Papa Francesco, in tanti hanno voluto tributargli un ultimo saluto sui social o di persona recandosi vicino alla sua bara. Nelle scorse ore ha rotto il silenzio anche Albano Carrisi, che intervenendo all’AdnKronos ha voluto ricordare un evento bellissimo per lui, quando si è esibito davanti al pontefice.

Albano Carrisi ha rievocato così quel momento indimenticabile, quando cantò durante la giornata mondiale della gioventù il 24 maggio del 2024: “Cantare per Papa Francesco è stato bellissimo. Ricordo che dopo la mia esibizione fece un gesto meraviglioso, alzò il pollice in alto come a dire ‘ho gradito’, per me fu molto emozionante”.

Leggi anche: “Chi paga la sua tomba”. Papa Francesco, spunta il nome del benefattore misterioso: italiano, famoso e ricco





Albano Carrisi spiega perché non potrà andare ai funerali di Papa Francesco

In totale Albano Carrisi ha avuto l’onore di incontrare personalmente Papa Francesco in ben quattro circostanze: “Il mio primo incontro con Bergoglio fu in Vaticano. Era il 2016 e stavo facendo le prove per il concerto di Natale quando fui colpito da un infarto e mi portarono in ospedale e ovviamente non potei cantare. Però avevo un appuntamento con il Papa in Vaticano, non me lo ero di certo dimenticato. Fui operato e appena mi ripresi dissi al medico: ‘Guarda, devo andare dal Papa’ e lui mi rispose: ‘Non è consigliabile’. A quel punto gli risposi che era meglio morire di fronte al Papa che in un letto di ospedale e così mi permisero di andarci. Fu un incontro indimenticabile”.

Al Bano ha anche rivelato all’AdnKronos che non potrà presenziare ai funerali, previsti per sabato 26 aprile, perché è all’estero. Ma il cantautore pugliese ha fatto una promessa: “Sto pensando di dedicare uno dei miei prossimi concerti al Papa per ricordare la sua umanità, la sua umiltà e la sua profonda compassione. Per me sarebbe un immenso onore”.

Infine, questo è stato il pensiero conclusivo di Al Bano su Bergoglio: “Lo vidi anche alla Festa delle Famiglie, era un uomo simpatico, affabile, mi è piaciuto fin dal primo momento che l’ho visto, non appena fu eletto”.