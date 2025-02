La premier Giorgia Meloni ha fatto visita a Papa Francesco, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo l’incontro, ha rassicurato tutti sulle condizioni del Pontefice: “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre, non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”, ha dichiarato, come riportato in una nota di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha poi aggiunto di aver espresso a Bergoglio “gli auguri di pronta guarigione a nome del governo e dell’intera nazione”.

Tuttavia, il decorso della malattia resta delicato. Fonti mediche vaticane confermano che “nulla deve compromettere la ripresa del Papa”, ed è per questo che qualsiasi situazione di stress viene evitata, inclusa l’esposizione a correnti d’aria o sbalzi di temperatura. Niente apparizioni dal balcone, quindi, né possibilità di apertura delle finestre nella sua stanza di degenza.





Papa Francesco, le condizioni del pontefice

Papa Francesco, ricoverato da venerdì scorso, è stato inizialmente trattato per una bronchite, ma nel corso della degenza è stato diagnosticato un quadro più complesso: una polmonite bilaterale. La situazione ha destato una certa preoccupazione tra i fedeli, anche se gli aggiornamenti diffusi dal Vaticano tendono a mantenere toni rassicuranti.

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”, ha comunicato la Sala Stampa vaticana. In giornata sono previsti ulteriori controlli e un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.

Nel bollettino diffuso ieri, il portavoce vaticano Matteo Bruni ha spiegato che il Papa “continua a presentare un quadro clinico complesso”, evidenziando come “l’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, renda la terapia più difficile”. Tuttavia, ha aggiunto che Francesco “è di umore buono, alterna il riposo alla preghiera e alla lettura, e ringrazia per la vicinanza e le preghiere ricevute”.

A causa del ricovero, tutti gli impegni ufficiali del Papa sono stati annullati, compresa l’udienza generale del mercoledì e la celebrazione della Messa per il Giubileo dei Diaconi prevista per domenica. Il Pontefice ha delegato monsignor Rino Fisichella a presiedere la funzione al suo posto. Al momento non è ancora chiaro se Francesco riuscirà a guidare l’Angelus domenicale, come accaduto la scorsa settimana, quando il suo messaggio è stato diffuso in forma scritta.

Nel frattempo, al Policlinico Gemelli si è tenuta una messa speciale dedicata al Papa. Durante la celebrazione nella cappella Giovanni Paolo II, il cappellano dell’ospedale, don Nunzio Currao, ha rivolto un pensiero speciale al Pontefice: “Che il Signore custodisca Papa Francesco e lo rafforzi nel suo ministero. Ci auguriamo possa presto tornare a guidare la Chiesa con la sua saggezza e il suo amore”. La preoccupazione per la salute del Papa resta alta, ma il mondo continua a pregare per la sua guarigione.