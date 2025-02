Grande Fratello, dentro la casa più spiata d’Italia è ormai guerra tutti contro tutti: le fazioni sono ben definite e anche fuori il pubblico è spaccato. Da una parte i sostenitori di Javier ed Helena, dall’altra quelli di Zeudi che non sono teneri con Javier, arrivando addirittura alle minacce. A proposito di Zuedi, nella puntata di ieri ha avuto un duro confronto con Mattia con il quale è arrivata alla rottura.

Cosa è successo? Tutta colpa del confronto post nomination. “Mattia ci tiene a motivare la sua Nomination, non influenzata dal suo stretto rapporto con Stefania. Ha deciso di fare il nome di Chiara perché la giovane non ha mai dimostrato interesse nei suoi confronti, né curiosità ad approfondire la sua storia. L’inquilino garantisce, quindi, di non essere stato pilotato”.





“Nervosa, Zeudi se la prende con Mattia, gli dice che il loro rapporto cambierà. Non saranno più complici e scherzosi. Stefania, avendo udito il discorso, interviene dicendo di non aver capito da che parte si sia schierata Zeudi”. Zeudi che il pubblico vuole ancora vedere con Helena. È chiaro che, nel triangolo, il bersaglio dei fan è diventato Javier verso il quale sono volate minacce.

Sui social, tanti si sono schierati in difesa del pallavolista argentino. “Bisogna andare a fondo soprattutto se minacciano di morte i familiari scoprire chi sono e una bella denuncia, se no è meglio che chiudono, in anni di grande fratello mai successo una cosa così di eterofobia poi siamo noi omofobi”. Intanto domani, 20 febbraio, ci sarà una nuova eliminazione.

In anni del grande fratello non c'è stato mai il bisogno di mettere una legge per restrizioni ad un fandom meglio gli uomini Gay e uno lo abbiamo fatto vincere il Gf da quanto siamo omofibi — Stefaniamagnani (@Stefi7175) February 19, 2025

Secondo un sondaggio a dover abbandonare la Casa sarà Maxime, il rugbista è infatti accreditato dell’ultimo posto e domani dovrebbe salutare tutti gli altri compagni di avventura.