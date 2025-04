María Elena Bergoglio è l’ultima voce rimasta della famiglia di papa Francesco, l’unica sorella ancora in vita del pontefice. In un racconto che intreccia affetti familiari e memorie d’emigrazione, la storia della famiglia Bergoglio affonda le radici in Piemonte e Liguria, da dove i genitori di Jorge Mario Bergoglio partirono per cercare fortuna in Argentina. Jorge, il primo pontefice latinoamericano, era il primogenito di cinque figli, tutti scomparsi prima della sua elezione al soglio pontificio. Tra i fratelli perduti ci sono Alberto Horacio, Oscar Adrián e Marta Regina. Con loro se n’è andata anche una parte silenziosa e privata della sua biografia, rimasta ora affidata unicamente a María Elena.

Come scritto da Gaucho News, dopo l’elezione del fratello a pontefice nel 2013, María Elena aveva raccontato alla stampa italiana quanto fosse profondo il loro legame. “Era ed è mio fratello e il mio migliore amico”, aveva dichiarato, ricordando l’affetto che Jorge le aveva sempre dimostrato anche dopo essere entrato in seminario, quando lei aveva solo otto anni. Con dodici anni di differenza e la perdita del padre a soli 51 anni, Jorge era diventato per lei una figura protettiva, quasi paterna. Un legame che ha attraversato distanze e silenzi, mantenuto vivo da telefonate, lettere e presenze costanti, anche se fisicamente lontane.

Papa Francesco, chi è la sorella María Elena Bergoglio

L’elezione di papa Francesco ha colto di sorpresa tutta la famiglia. María Elena pensava che il fratello fosse semplicemente in viaggio in Italia, come era già accaduto molte volte in passato. Solo col tempo, e con crescente inquietudine, ha compreso la portata dell’evento. “Poverino…”, ha pensato quando ha capito, per poi commuoversi vedendolo affacciarsi dal balcone di San Pietro: “Mi sono tranquillizzata, l’ho visto emozionato e felice”. Quel giorno, nella sua casa a Ituzaingó – una cittadina alle porte di Buenos Aires – María Elena piangeva davanti alla televisione, sopraffatta dalla portata dell’evento. Non riuscì a contattarlo subito, ma poi arrivò la telefonata: “Sono io, sono Jorge”, disse il fratello, e lei corse al telefono.

Da allora, però, non si sono più incontrati. La distanza geografica è diventata invalicabile per ragioni di salute. María Elena, oggi 74enne, ha visto peggiorare le sue condizioni poco dopo l’elezione del fratello. I medici le hanno sempre sconsigliato un viaggio tanto lungo e impegnativo verso Roma, e papa Francesco non è più tornato in Argentina, smentendo le numerose voci di presunte visite segrete. Oggi María Elena vive in una struttura religiosa nella provincia ovest di Buenos Aires, accudita da suore che le offrono assistenza continua. Un ictus le ha causato una grave paralisi, e la sua salute è ulteriormente peggiorata negli ultimi tempi, come riportano i media argentini.

Restano due cugine in Piemonte, che María Elena ha potuto incontrare durante una visita ad Asti, un breve ritorno alle origini tra le colline dove iniziò il viaggio dei Bergoglio verso l’altra parte del mondo. In Argentina, invece, la sua casa è diventata luogo di attenzione e curiosità fin dal giorno dell’elezione. Ma al di là delle luci mediatiche, resta una storia di fratellanza profonda, fatta di affetto, sostegno e nostalgia. La storia di una donna che ha scelto di restare, legata a un fratello che il destino ha portato lontano, ma che nella sua vita non è mai stato assente.