La morte di Papa Francesco ha lasciato un vuoto profondo nella Chiesa cattolica e nel cuore di milioni di fedeli nel mondo. In un’epoca caratterizzata da tensioni geopolitiche, crisi sociali e una spiritualità sempre più frammentata, il prossimo Pontefice sarà chiamato a raccogliere un’eredità difficile, fatta di apertura al dialogo, attenzione agli ultimi e riforme strutturali all’interno del Vaticano. Con l’imminente convocazione del conclave, occhi e preghiere si rivolgono verso la Cappella Sistina, dove il Collegio dei cardinali si riunirà per eleggere il nuovo Papa. Un evento che da secoli affascina credenti e non credenti, e che ancora una volta potrebbe riservare sorprese, come insegna l’antico adagio: “chi entra Papa nel conclave, ne esce cardinale”.

Tra i porporati più citati nei corridoi vaticani e nei pronostici internazionali spicca il nome del cardinale Pietro Parolin. Attuale Segretario di Stato vaticano, Parolin è stato uno dei principali collaboratori di Papa Francesco, specialmente sul piano diplomatico. La sua abilità nel gestire dossier complessi, come i rapporti con la Cina e la mediazione nei conflitti in Medio Oriente, gli ha conferito una reputazione di prudenza ed efficacia. Per molti, la sua figura rappresenta una garanzia di continuità, ma anche di stabilità in un momento particolarmente delicato per la Chiesa.

Un altro nome che suscita molto crescente interesse è quello del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Il suo nome è il più ‘chiacchierato’ in queste ore concitate in cui, ovviamente, si parla del successore di papa Francesco. Conosciuto per il suo approccio pastorale e inclusivo, Zuppi è stato spesso accostato allo spirito del pontificato di Francesco. Il suo impegno nella comunità di Sant’Egidio, nella promozione della pace e nel dialogo interreligioso, ha rafforzato la sua immagine di “vescovo delle periferie”. La sua elezione segnerebbe la volontà della Chiesa di proseguire sulla strada dell’accoglienza, della misericordia e del servizio ai più deboli, proprio come papa Francesco. Fu Bergoglio a mandarlo a Bologna e a ordinarlo cardinale; e dal 2022 è presidente della Confederazione dei vescovi italiani («mi affido alla Madonna di San Luca», disse allora).

Sullo sfondo, ma con solide credenziali, si profila la figura del cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna. Teologo raffinato, già allievo del cardinal Ratzinger, Schönborn unisce una profonda conoscenza della dottrina a una sensibilità moderna verso le sfide contemporanee. Il suo equilibrio tra tradizione e apertura potrebbe rappresentare un punto di convergenza tra le diverse anime del conclave, alla ricerca di un leader capace di mediare tra conservazione e innovazione.

Non mancano poi candidature dal respiro internazionale, come quella del cardinale Marc Ouellet, canadese, già Prefetto della Congregazione per i Vescovi. Forte di una lunga esperienza nella governance ecclesiale, Ouellet è visto come un uomo di rigore e chiarezza teologica, caratteristiche che in alcuni ambienti potrebbero rappresentare un ritorno a una guida più tradizionale. Similmente, il cardinale ungherese Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, viene considerato tra i papabili più conservatori. Con un solido profilo canonico e una significativa esperienza sinodale, Erdő potrebbe raccogliere i voti dei cardinali più orientati a riaffermare l’identità storica della Chiesa.

Infine, si guarda con particolare attenzione al cardinale Luis Antonio Tagle, figura amata da molti fedeli per la sua semplicità, il suo sorriso e la sua capacità comunicativa. Già arcivescovo di Manila e oggi Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Tagle rappresenterebbe una scelta fortemente simbolica: un Papa asiatico, in un continente in crescita e in fermento, che darebbe voce a quelle periferie tanto care a Francesco. In un conclave che si preannuncia combattuto, il suo profilo potrebbe conquistare i consensi necessari proprio per la sua capacità di incarnare la Chiesa del futuro.