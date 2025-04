Nel giorno della sua morte, lunedì 21 aprile, la Santa Sede ha reso pubblico il testamento scritto di suo pugno da Papa Francesco nel 2022, un documento che non solo getta luce sulle sue ultime volontà, ma rivela anche un dettaglio inaspettato riguardo alla sua sepoltura. Le spese per il sepolcro del Pontefice, infatti, non saranno sostenute dalla Santa Sede come da tradizione, ma da un benefattore anonimo. È lo stesso Bergoglio a precisarlo nel testo: “Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano”.

Il nome del generoso donatore resterà ignoto, come voluto dal Papa stesso, ma il compito di occuparsi di tutti i dettagli è stato affidato a monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Una scelta che riflette una delle decisioni più intime del Pontefice: quella di non essere sepolto nella Basilica di San Pietro, come accaduto per i suoi predecessori, ma di riposare in un luogo a lui particolarmente caro, legato alla figura mariana della Salus Populi Romani.

Papa Francesco, chi ha pagato le spese per la sua tomba

Nel testamento, Papa Francesco aveva descritto in modo dettagliato anche l’aspetto che avrebbe dovuto avere la sua tomba: “Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell’accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”. Un desiderio di essenzialità che rispecchia perfettamente il suo stile di vita sobrio e il modo in cui ha sempre voluto porsi: come un uomo tra gli uomini.

Il documento testamentario è stato diffuso insieme al bollettino medico ufficiale, che ha chiarito le cause della morte del Pontefice: “un ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile”. Si tratta di un quadro clinico improvviso e devastante, che ha portato alla morte del Santo Padre nella stessa giornata. Al momento, non sono ancora state diffuse tutte le disposizioni ufficiali per le esequie, ma si attende un rito sobrio, in linea con i desideri espressi dal Papa.

La notizia della donazione anonima per il sepolcro e la scelta di una tomba modesta, lontana dalla grandiosità dei sepolcri vaticani, chiude simbolicamente un pontificato segnato dalla semplicità, dall’attenzione ai poveri e dal desiderio di avvicinare la Chiesa al popolo. Anche nel suo ultimo gesto terreno, Papa Francesco ha voluto lasciare un messaggio di umiltà e distacco dai privilegi, affidandosi alla generosità silenziosa di qualcuno che ha voluto, come lui, restare nell’ombra.