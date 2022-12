Papa Benedetto XVI, l’ultima foto privata di Joseph Ratzinger: “Molto dimagrito e sofferente”

Benedetto XVI è morto: si è spento nella mattina del 31 dicembre il Papa emerito Joseph Ratzinger: aveva 95 anni ed è deceduto nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano come recita una breve nota della sala stampa vaticana: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”.

Nei giorni scorsi Papa Francesco aveva invitato tutti i fedeli a pregare per il Pontefice emerito dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”. Il corpo di Ratzinger, informa la Santa Sede, dalla mattina di lunedì 2 gennaio sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.

Papa Benedetto XVI, le ultime foto del Pontefice emerito

In questi momenti stanno giungendo le reazioni da parte del mondo intero. La premier Giorgia Meloni ha parlato di “un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà”.

Per quanto riguarda i funerali non esiste un iter specifico per un Papa emerito dal momento che l’ultimo ad aver rinunciato al munus petrino è stato Gregorio XII, il 20dicembre del 1406. Pertanto si seguiranno le rigide procedure previste in Vaticano per i suoi predecessori di Ratzinger, con una differenza sostanziale: non seguirà un Conclave per l’elezione di un nuovo Papa.

Nel frattempo sulla pagina Facebook della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger ci sono le ultime foto del Papa emerito. Risalgono all’inizio di dicembre e riguardano il riconoscimento che ogni anno la fondazione a lui intitolata conferisce a studiosi di teologia. Si nota il corpo affaticato, debole e smagrito del Pontefice emerito, più che seduto quasi abbandonato alla poltrona del monastero Mater ecclesiae. Accanto a lui da un lato il segretario Georg Gaenswein, il presidente della fondazione, padre Federico Lombardi, e poi i vincitori: Michel Fédou, biblista francese e il giurista ebreo Joseph Weiler.