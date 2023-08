Orrore su Michela Murgia, cosa è successo appena è morta. La famosa scrittrice non ce l’ha fatta e si è spenta a soli 51 anni. Il cancro ai reni al quarto stadio non le ha lasciato scampo. A renderlo noto all’Ansa sono i suoi amici più cari che confermano sommessamente la notizia. La donna, autrice di successo, opinionista e simbolo della sinistra, aveva annunciato di essere gravemente malata e che non le rimaneva molto tempo. Michela Murgia ha voluto quindi raccontare sui social i suoi ultimi momenti a casa, celebrando la sua famiglia per tutto il tempo che ha potuto.

Eppure, al momento della sua morte, è successo qualcosa di davvero orribile che non è augurabile davvero a nessuno. La famosa opinionista e attivista, era nata a Cabras nel 1972. Il suo esordio con la letteratura risale al 2006, quando Michela Murgia scrive “Il mondo deve sapere”, un romanzo divertente e terribile sul mondo dei call center, che poco dopo ha ispirato l’opera teatrale omonima e il film “Tutta la vita davanti”.





Nel 2008 Michela Murgia pubblica “Viaggio in Sardegna”. Due anni dopo è uscito Accabadora, premio Super Mondello e premio Campiello, forse il suo successo maggiore. L’autrice, scomoda per tanti, ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese. E al momento della sua morte, in tanti, purtroppo, hanno festeggiato. “Era una ca… e conoscendola, tutta questa smielata ipocrisia non le sarebbe andata giù.

A me personalmente, faceva ca… la sua ideologia da strapazzo”, scrive @robertu74 a commento di una foto di Gad Lerner riguardo Michela Murgia. “Era ora, ha finito di rompere i coglioni”, commenta invece @armageddon1957. “Cattiva fino all’ultimo” e “Carone la aspetta a braccia aperte”, scrivono invece @Hattori19213846 e Boy @renatosil8, sempre su Twitter.

“Alcune volte spiace quando muore qualcuno ma talvolta anche no. Questa ha seminato cattiveria a destra e a manca, soprattutto a destra, cattiveria gratuita dall’alto della sua “intellighentia di sinistra”. Beh non me ne frega un ca…, come direbbe Simone Inzaghi ‘SPIAZE’”, commenta @LuigiFreda3. “Ora si gode”, scrive invece sui social @Edob46546631. Un orrore senza fine quello su Michela Murgia.

