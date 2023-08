Il messaggio del figlio di Michela Murgia. La famosa scrittrice ed opinionista tv è morta giovedì 10 luglio 2023 per un cancro ai reni al quarto stadio. Tutti sapevano che sarebbe morta, anche i suoi figli. E proprio uno di loro ha deciso di mandare un messaggio alla mamma, poche ore dopo la sua scomparsa. Che alla Murgia rimanevano pochi mesi di vita era una cosa risaputa, dichiarata proprio dalla diretta interessata. Lei stessa aveva raccontato: “Non voglio fare guerra al mio corpo. So già come andrà a finire”.

La donna ha quindi preferito godersi ogni secondo che le rimaneva per stare con i suoi figli, la sua famiglia, i suoi amici. Com’è noto poi, Michela Murgia non ha avuto figli naturali, ma come li chiamava lei, “figli dell’anima”. Si tratta di quattro ragazzi che lei ha adottato e ha aiutato a crescere. Sono Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei. Tutti e quattro ora con una carriera avviata e un passato complesso dietro.





Il messaggio del figlio di Michela Murgia

La stessa scrittrice ha raccontato: “A nove anni, Raphael mi ha preso la mano nella stessa sera in cui l’ho visto per la prima volta e mi ha detto: non voglio che te ne vai mai più. Non c’era alcuna ragione per dargli retta, a me i bambini nemmeno piacciono, ma ho vacillato e ho guardato Claudia (ndr. mamma biologica di Raphael), anche lei conosciuta la sera stessa. La decisione presa in quello scambio di sguardi non l’ho mai rimpianta”.

Francesco Leone è un cantante lirico invece, Michele Anghileri è un attivista e Alessandro Giammei è un docente all’università americana di Yale. E proprio quest’ultimo, insieme ad Alessandro hanno voluto dedicare delle bellissime parole alla mamma.

Francesco Leone, infatti, ha pubblicato uno scatto bellissimo per ricordare Michela Murgia e ha scritto: “Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin”. Alesssandro Giammei ha invece scritto: “Ciao bella”, anche loro in uno scatto meraviglioso e dolce allo stesso tempo.

