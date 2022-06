Ondata di calore sull’Italia, temperature ancora in crescita: le città a rischio il 28 giugno

Continua la forte ondata di caldo in Italia. Domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia. Quindi Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. È quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le città ‘roventi’ aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia. E ancora: Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.



Nessuna città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso. “Il livello del Po è a -3,4 metri rispetto allo zero idrometrico, oltre mezzo metro più basso che a Ferragosto di un anno fa, con la siccità che colpisce i raccolti. Dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l’alimentazione degli animali”.





Ondata di caldo in Italia, la siccità spaventa sempre più



È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Coldiretti sulla situazione del fiume al Ponte della Becca (Pavia) evidenziata anche dai satelliti Esa, con la portata che è scesa sino all’80% in meno. “Il Po – sottolinea Coldiretti – è praticamente irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del fiume. Per la mancanza di acqua è minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo”. (Leggi anche Colori, storia e paesaggi: ecco la costa d’Amalfi)



Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali e rischio idrogeologico. A partire dalla tarda mattinata di domani, martedì 28 giugno, e fino a mercoledì mattina. Lo comunica in una nota Palazzo Marino, spiegando che “un nucleo perturbato proveniente dalla Spagna porterà infatti condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni”.



Codice giallo per temporali forti nella seconda parte della giornata di domani, martedì 28 giugno, sulle zone settentrionali della Toscana (più probabili sul nord-ovest). Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione civile a seguito dell’arrivo di un fronte di aria più fresca in quota che porterà locali condizioni di instabilità anche sul nord della nostra regione. Ai temporali potranno essere associati forti colpi di vento e grandinate. Altrove (Toscana centrale) colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Caffeina by Adnkronos



(www.adnkronos.it)

Meteo Italia, sarà una settimana rovente: temperature fino a 45 gradi