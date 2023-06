Omicidio Giulia Tramontano, nella mattinata di oggi 6 giugno i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche (Sis) del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano hanno effettuato una perquisizione nella casa dove la coppia viveva e il delitto è stato consumato. Era il 27 maggio quando il cuore di Giulia Tramontano si era fermato per sempre e, insieme al suo, quello del bimbo che portava in grembo. Un omicidio maturato per ragioni che Alessandro Impagnatiello non ha saputo spiegare fino in fondo.

Aggiungendo orrore ad una storia terribile che ha sconvolto il Paese e distrutto la famiglia di Giulia. Famiglia che attraverso il legale della Giovanni Cacciapuoti ha voluto rilasciare un nuova dichiarazione: “è grata (la famiglia ndr) alla stampa e all’opinione pubblica che dalla prima ora si sono spesi, come anche le forze dell’ordine, a partire dai carabinieri della stazione di Senago ma chiedono di avere la possibilità di essere il più sereni possibile”.





E ancora: “Di vivere il dolore e il lutto, in relazione al quale dovranno soffrire ancora lungamente, anche semplicemente per dare una degna sepoltura alla loro Giulia”. Le esequie della ragazza non sono state ancora fissate. Una data ci sarà solo dopo l’autopsia che, su disposizione della procura di Milano, sarà svolta venerdì prossimo 9 giugno.

Intanto stamani le perquisizioni hanno dato qualche risposta. Racconta Repubblica come: “In un tombino dietro il McDonald’s vicino alla fermata Comasina della metropolitana i vigili del fuoco hanno trovato la patente, la carta di credito e il bancomat della ragazza oltre a un taglierino: ma non è quello usato per ucciderla”. Dentro la casa, invece, i carabinieri stanno cercando l’arma del delitto.

Alessandro Impagnatiello ha dichiarato che il coltello utilizzato per l’omicidio della ragazza era rimasto all’interno dell’appartamento, a suo dire in un ceppo portacoltelli sul frigorifero. Coltelli sono stati effettivamente trovati dai carabinieri che ne hanno sequestrati diversi “L’arma è stata indicata, è stata

repertata, sapremo tutto quanto all’esito”, ha detto l’avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, uscendo dal sopralluogo.