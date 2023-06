L’ultimo addio a Giulia Tramontano e al figlioletto Thiago. Una vicenda di cronaca nera che ha scosso l’opinione pubblica e che lascia riflettere sugli orrori che il genere umano sa compiere. L’Italia resta in silenzio davanti al dramma: a confessare il delitto e il luogo in cui si trovava il corpo privo di vita di Giulia è stato Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima e padre del bimbo mai nato. Trovati negli ultimi giorni anche i documenti della ragazza, la carta bancomat e quella di credito in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina. Poi, in casa, l’arma del delitto. La celebrazione dei funerali di Giulia e del piccolo Thiago si svolgerà nella chiesa di Santa Lucia a Sant’Antimo.

Ultimo addio a Giulia Tramontano e al figlioletto Thiago, bambino mai nato. Un vero e proprio orrore quello perpetuato sul corpo della giovane donna incinta di 7 mesi. Giulia Tramontano è morta a 29 anni proprio nel pieno della sua vita per mano del compagno Alessandro Impagnatiello, che dopo il crollo e la confessione dell’assassioni è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo le prime informazioni sull’autopsia, Giulia Tramontano è stata colpita da un numero di coltellate compreso tra 37 e 40 e almeno due di esse sono state letali.

Leggi anche: “Non dovevate farlo vedere”. Giulia Tramontano, bufera su Chi l’ha visto. Critiche dal pubblico





Ultimo addio a Giulia Tramontano e al figlioletto Thiago: “Stappati dall’amore dei propri cari”

La celebrazione dei funerali di Giulia Tramontano si svolgeranno domenica 11 giugno, a Sant’Antimo nella parrocchia di Santa Lucia alle ore 15 e in forma strettamente privata, come desiderio espresso dalla famiglia. Le strade del comune sono invase di manifesti che ricordano in ogni angolo l’orrore perpetuato: “Strappati all’amore dei propri cari”. Il nome di Giulia appare accanto anche a quello del piccolo Thiago, che la donna proteggeva ancora in grembo e che tra meno di due mesi avrebbe rappresentato la gioia più grande nella vita della 29enne.

E a distanza di poche ore dall’ultimo straziante addio a Giulia e a Thiago, riecheggiano forti le parole scritte da Chiara, sorella della vittima che, non troppo tempo fa, ha dato voce al nipotino mai nato in una lettera che ha commosso e lasciato impietriti: “Mamma Giulia, stai meglio adesso mammina? È passata la paura, è finito il dolore? Stringiamoci mammina Giulia, staremo sempre insieme adesso, nessuno mai potrà farci del male, nessuno. Quanto dolore mammina, quanto terrore. Io l’avevo già capito sai che stavi male, ch’era successo qualcosa. L’avevo capito quando hai parlato con quella signora. D’un tratto il tuo cuore si è fermato, il tuo sangue anche e io faticavo a respirare. E poi l’hai cercato, lui, il mostro. Gli volevi parlare”.

“Il sangue mammina, il tuo sangue che si mescolava al mio terrore. È durato poco, mi sono raggomitolato in quello spazio dolcissimo e insieme siamo volati via. Dicono che era mio padre, lui, il mostro. Quello che ti ha ammazzata e che ha ammazzato anche me. Dicono che aveva organizzato tutto, ogni dettaglio. E dicono che lo accuseranno di interruzione non consentita di gravidanza. Ma che è questa cosa, mammina? Lui mi ha ammazzato, ci ha ammazzato entrambi!”.