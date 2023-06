“Ecco cosa voleva fare dopo aver ammazzato Giulia”, la confessione dell’altra compagna di Alessandro Impagnatiello. Il racconto choc dell’italo-inglese spunta soltanto adesso e fa venire i brividi. A raccontarlo è proprio la diretta interessata che fa sapere cosa ha fatto il killer di Senago poco dopo aver commesso il fatto e aver occultato il cadavere. Sembra infatti che il 30enne, reo confesso di aver prima ucciso la compagna incinta di 7 mesi, si sia recato poco dopo il fatto a casa della collega dell’Armani Bamboo Bar di Milano.

A renderlo noto ai magistrati che seguono il caso è proprio la giovane che afferma: “Ha iniziato a chiedermi di vederci. Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati”. Alessandro Impagnatiello, da quello che racconta la donna, si era presentato davanti al suo portone di casa e lei aveva iniziato ad avere paura. Racconta ancora: “Ha iniziato a citofonare, alla fine è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre della finestra del ballatoio”.





La confessione dell’altra compagna di Alessandro Impagnatiello

E ancora: “Lui insisteva perché io lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché avevo paura, non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace”. Come abbiamo più spesso raccontato, le due giovani si erano conosciute ed erano venute a conoscenza una dell’altra. L’Italo inglese allora ha detto agli inquirenti: “Giulia mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio”.

Poi dice: “Non solo, che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute e che, anche se non sapeva se sarebbe tornata a Napoli dai suoi genitori, sicuramente non voleva più vedere Impagnatiello”. La giovane poi dice che è stato un momento distensivo per entrambe: “È stato veramente cordiale, tant’è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo”.

E conclude: “Le ho anche proposto che se ne avesse avuto bisogno poteva venire da me a casa a dormire. Lei disse di non preoccuparmi, ringraziandomi”. Alla fine sappiamo come è andata a finire. Giulia Tramontano è tornata per chiudere definitivamente con Alessandro e proprio da quella casa non uscirà più in vita.

