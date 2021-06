Torniamo a parlare del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo del Mugello di 21 mesi che per 31 ore ha lasciato tutti senza fiato. Nella puntata del 23 giugno di Chi l’ha visto, si è ricostruita la giornata del piccolo Nicola. Come sapete, il bimbo è stato successivamente ritrovato a poco più di 2 chilometri dalla sua abitazione a Palazzuolo sul Senio dal giornalista de La vita in diretta. Un lieto fine per una vicenda che porta con sé ancora tanti interrogativi e punti da chiarire, come è stato sottolineato durante la trasmissione: tutte circostanze che saranno riportate anche nel fascicolo aperto, per adesso senza indicazioni di indagati e di ipotesi di reato, dalla Procura di Firenze.

Insomma, cosa è successo? Le domande sono molteplici. Ad esempio: può il bimbo avere percorso quel tragitto da solo? Inoltre Nicola Tanturli era pulito nonostante tutte quelle ore passate nel bosco? E perché l’allarme è stato dato dai genitori 9 ore dopo la scomparsa del bimbo? Un atteggiamento dovuto al fatto che in passato anche il fratello maggiore di Nicola si era allontanato da solo (sia pure pure a una distanza minore) innescando una ricerca da parte dei genitori e dei vicini.

In generale, almeno al momento, non risulta inoltre alcun elemento che faccia pensare al coinvolgimento di altre persone. Tutti sono focalizzati sulle figure di Pina e Leonardo Tanturli, i genitori di Nicola Tanturli, che secondo quanto ricostruito si sarebbero rivolti ai carabinieri soltanto 9 ore dopo aver perso le tracce del figlio.





Nicola Tanturli, la giustificazione dei genitori

La coppia, infatti, si sarebbe accorta dell’assenza del bambino intorno a mezzanotte, mentre i carabinieri sarebbero stati avvisati alle 9 di ieri mattina. Non solo: al momento del ritrovamento il piccolo Nicola Tanturli indossava dei sandali. Non è chiaro se il bambino fosse stato messo a letto con le calzature, o se le abbia messe in autonomia prima di allontanarsi.

Nicola Tanturli, inoltre, avrebbe percorso 4-5 chilometri a piedi in oltre 30 ore di assenza da casa. Secondo il comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli, che ha soccorso per primo Nicola, nella scarpata dove il piccolo è stato ritrovato “l’erba non era schiacciata, la mia impressione è che lì non avesse passato la notte”.