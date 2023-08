Venerdì 11 agosto è morto Fabio Ernesto Rappo. Aveva 62 anni ed è stato colpito da un infarto mentre stava trascorrendo le vacanze in Sardegna. L’imprenditore lombardo, nato a Milano nel 1961, è stato il fondatore di Viridea. 26 anni fa ha aperto il primo Garden Center a Cusago in provincia di Milano. Da allora, ’azienda è cresciuta fino a raggiungere 10 punti vendita e un fatturato di 83.6 milioni di euro. Viridea nasce nel 1997 da una semplicissima intuizione – si legge nel sito dell’azienda – c’è sempre più desiderio di natura“.

“Nessun modello da copiare ma tanta determinazione, e il pensiero che lascia rapidamente il posto all’azione ed alla realizzazione del progetto: nasce così il primo Viridea Garden Center… ed è subito un successo!

Oggi Viridea è: piante, fiori, animali, benessere, ecologia, casa… e tanta natura alla portata di tutti“, si legge ancora sul sito dell’azienda.

Morto Fabio Ernesto Rappo, fondatore di Viridea

Rappo S.r.l. è una delle più importanti realtà del panorama italiano nel suo genere. Come detto, nel 1997, grazie all’intuito dell’imprenditore Fabio Ernesto Rappo., nasce Viridea a Cusago, il primo Garden Center della catena che oggi conta dieci punti vendita nel nord Italia. Viridea ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 83.600.000 euro, registrando un aumento del 5,45% rispetto al 2021.

“L’amministrazionecomunale esprime profonda vicinanza alla famiglia di Fabio Rappo – si legge in una nota stampa fatta pubblicare dal Comune di Cusago –. Con le sue straordinarie doti imprenditoriali ha dato lustro al nostro Comune avviando proprio qui, nel 1997, il primo nucleo di un’attività imprenditoriale, oggi conosciuta ben oltre i nostri confini. Il nostro pensiero va alla moglie, ai figli, ai nipoti, alla mamma, e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

“I circa 800 dipendenti – spiega l’azienda in una nota – si stringono profondamente addolorati alla famiglia Rappo, grati per il percorso condiviso in questi anni e per l’esempio di grande professionalità e umanità ricevuto dal fondatore Fabio Rappo. I figli e la famiglia tutta ringraziano per le profonde dimostrazioni d’affetto ricevute”.