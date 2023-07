Morte di Silvio Berlusconi, il destino di Marta Fascina. Il decesso del leader di Forza Italia ha decisamente scosso qualche equilibrio, ripristinandone altri. La cerimonia dei funerali al cospetto di una numerosa folla riunita a Duomo di Milano, poi l’apertura delle ultime volontà del Cavaliere, quindi la spartizione dell’eredità tra i figli. Ma in tutto ciò continua a essere nebulosa la figura dell’ultima compagna dell’ex premier, Marta Fascina, in dubbio se restare nella Villa San Martino o meno.

Marta Fascina fuori dalla villa San Martino? L’ultima compagna dell’ex premier, deceduto da circa un mese, ha preferito ritirarsi nel silenzio e non appare in pubblico, se non in occasione della triste cerimonia dei funerali di Silvio Berlusconi. Ma sono in molti a chiedersi novità sul destino di Marta, in particolar modo in merito alla sua permanenza o meno nella Villa San Martino. Stando alle notizie trapelate fino a qualche giorno fa, Marta dovrebbe lasciare l’abitazione.

Marta Fascina fuori dalla villa San Martino? Fuori la nuova indiscrezione. Fonti vicine alla famiglia chiariscono il dilemma

Stando a quanto trapelato dalle colonne di Repubblica fino a qualche giorno fa, la parlamentare di Forza Italia sarebbe costretta a lasciare Arcore entro tre mesi: “È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere”. Poi Repubblica ha aggiunto: “E nel partito Marta non si deve meravigliare, se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”. Ma le cose sembrano stare diversamente.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, poi ripreso sul sito ANSA, sembra che Marta Fascina sia sempre stata benvoluta tra gli affetti più cari dell’ex premier, motivo per cui, questi “non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti”. La notizia in merito a un per così dire ‘sfratto’ da Villa San Martino non sarebbe mai stato contemplato, oggi più di prima.

E per quanto riguarda invece le sorti di Marta Fascina nel mondo della politica? La deputata potrebbe o meno avanzare richieste e provare la scalata in partito? Oltre alle ultime novità in merito alla permanenza di Marta Fascina a Villa San Martino, sarebbero in molto a scommettere che entro il mese di settembre, riporta Adnkronos, la deputata possa essere invitata a ‘fare i bagagli’.